Evite que pessoas indesejadas vejam seus status com esta atualização do WhatsApp

Está em desenvolvimento uma nova ferramenta que permitirá fazer um filtro para que possas partilhar os seus estados apenas com um grupo específico de pessoas através do uso de listas, de forma semelhante ao que acontece com a lista de melhores amigos no Instagram.

Esta nova opção permitirá que você escolha entre 3 opções diferentes, como ‘Meus contatos, exceto’ ou ‘Compartilhar apenas com’, onde ao clicar, você poderá selecionar entre sua lista de contatos para que possam ou não ver seus novos status sem a necessidade de selecionar manualmente usuário por usuário para cada status. É importante destacar que uma vez que você selecione os contatos que deseja incluir em cada lista, isso será salvo no aplicativo para futuras ocasiões, de modo que você só precise selecionar a sua preferência para ocasiões futuras.

Destacando que, antes de ativar essa função, você precisará atualizar o aplicativo e depois ir para a seção de configurações, clicar na opção ‘Listas’ e adicionar previamente os contatos de sua escolha. Em seguida, ao desejar compartilhar um status, basta ir para as configurações de visibilidade e selecionar a lista de sua preferência.

Estes são os passos que você deve seguir se quiser utilizar essa nova função:

Selecione a opção ‘Estado’ antes de carregar um novo. Será exibida uma lista de opções onde você deverá selecionar ‘Quem pode ver minhas atualizações de status’. Serão exibidas 3 opções diferentes: ‘Meus contatos’, ‘Meus contatos, exceto’ ou ‘Compartilhar apenas com’ Dentro das últimas 2 horas, você poderá selecionar os usuários que deseja que vejam seus novos status.

É importante ressaltar que, no momento, a nova função está em desenvolvimento e passará para a versão beta, para que os usuários que fazem parte do programa possam testá-la e, com base em seu uso, fazer as modificações necessárias para que possam lançá-la para o público em geral.

Pode parecer uma situação avançada fazer parte do WhatsApp Beta, mas na realidade, qualquer usuário entusiasmado com as atualizações do aplicativo pode participar, permitindo testá-las antes de todos e até mesmo contribuir para o processo de lançamento ao enviar feedback aos desenvolvedores do aplicativo. Se preferir e houver vagas disponíveis na sua região, você pode participar seguindo estes simples passos:

Abrir Google Play Store. Pesquisar por 'WhatsApp' e selecionar o aplicativo. Desloque-se para baixo até encontrar a seção 'Torne-se um testador beta'. Escolha 'Quero participar'.

Para o restante dos usuários, resta apenas esperar que esta grande atualização faça parte do aplicativo, prevendo que nos próximos meses todos a tenham disponível.