Conheça o Galaxy Z Flip 6, que só tem competidores olímpicos

No dia 26 de julho, os Jogos Olímpicos de Paris 2024 começaram, reunindo milhares de atletas em uma única grande cidade em busca de conhecer os melhores do mundo em 32 disciplinas. Nem todos chegam a esse nível de competição, por isso, eles recebem presentes ao chegar na vila olímpica. Desta vez, além de distintivos, produtos ou outros presentes genéricos, a Samsung desenvolveu uma edição especial do seu novo Galaxy Z Flip 6.

Esta empresa líder em produtos de tecnologia, que tem colaborado com essa competição desde 1998, anunciou o lançamento do Galaxy Z Flip 6, uma edição especial que foi recebida por todos os atletas com certa exclusividade, já que este modelo de celular ainda não foi lançado para o público em geral. Além disso, algumas aplicações com funcionalidades exclusivas relacionadas aos Jogos Olímpicos de Paris 2024 foram integradas de forma única, como o PinQuest, que tem como objetivo facilitar a atividade especial entre os atletas de trocar pins reais e digitais durante o evento esportivo, um jogo especial baseado nos jogos chamado Olympic Go, e o Galaxy Skateboard, um jogo onde você pode controlar Phryges, a mascote oficial de Paris 2024.

Embora a exclusividade deste celular, assim como os aplicativos, possam ser atrativos, o que realmente faz esta edição especial são os detalhes estéticos do dispositivo, que possui uma cor dourada, semelhante à da medalha olímpica, bem como gravuras dos característicos anéis olímpicos e paralímpicos que estão nas mãos de mais de 17.000 atletas.

Por último e para fechar com chave de ouro, como um presente extra, cada dispositivo vem com uma capa de couro que vai além do comum, pois o design e a fabricação foram feitos pela Berluti, uma marca de luxo francesa que se destaca por produzir produtos feitos à mão, sendo a empresa responsável por vestir os atletas franceses para este torneio. Como curiosidade, os atletas que fizeram unboxing deste presente nas redes sociais mencionaram que é possível personalizá-lo com gravuras do seu nome na loja da Samsung localizada na vila olímpica.