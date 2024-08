Astronauta demonstra com um vídeo impressionante como os fluidos se comportam na Estação Espacial

A complexidade de viver no espaço foi demonstrada com um vídeo particular e até engraçado de um astronauta que estava na Estação Espacial Internacional da NASA (ISS). As imagens mostram um astronauta da Agência Espacial Canadense (CSA) abrindo um recipiente de mel de abelha, para demonstrar como os fluidos se comportam sob gravidade zero, ou microgravidade.

O astronauta mostra o recipiente de lado, que, no caso de estar na Terra, certamente cairia no chão, precisamente devido à gravidade.

Ele abre e começa a mostrar a ‘magia’ de como o fluido do mel, muito mais espesso que a água, sai de forma horizontal, ao contrário do que aconteceria com níveis convencionais de gravidade.

Na verdade, o astronauta começa a fazer formas com uma parte do mel presa na tampa e a outra parte no resto do recipiente. Em seguida, ele fecha sem que tenha derramado nem uma única gota.

Fluidos no espaço

Os fluidos no espaço estão sujeitos a algo chamado tensão superficial. Este é um fenômeno que se torna a força dominante que dita o comportamento dos fluidos. As gotas de líquido tendem a formar esferas perfeitas porque a tensão superficial minimiza a superfície exposta.

Então, sem a influência da gravidade, os efeitos capilares (a capacidade de um líquido se mover através de espaços estreitos) se tornam muito mais pronunciados. Isso é utilizado em sistemas de gestão de líquidos na ISS.