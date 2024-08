Arrependeu-se de apagar a conversa com seu ex? Como recuperar conversas no WhatsApp

Recuperar conversas apagadas no WhatsApp é um processo que pode levar tempo e paciência, mas não é impossível. Com backups, aplicativos de recuperação de dados e o histórico de notificações, você tem várias ferramentas à sua disposição que tornarão sua vida mais fácil, seja por arrependimento ou erro.

É por isso que os especialistas enfatizam tanto a importância de fazer backups periódicos para evitar perdas significativas no futuro, pois somente com a prevenção poderemos lidar com isso.

Como recuperar conversações no WhatsApp

Restaurar a partir de uma cópia de segurança

Uma das formas mais simples de recuperar mensagens é através de backups. O WhatsApp possui uma função que permite salvar automaticamente suas conversas no Google Drive ou no iCloud. Se você ativou essa opção, pode restaurar a conversa excluída e agir como se nada tivesse acontecido.

WhatsApp tem várias alternativas para recuperar chats perdidos (Pixabay)

Para fazer isso, você precisará desinstalar o aplicativo WhatsApp do seu dispositivo e instalá-lo novamente. Ao abri-lo, o WhatsApp perguntará se deseja restaurar as conversas a partir do backup. Aceite e selecione o backup mais recente. Tenha em mente que esse processo restaurará todas as mensagens até a data do backup, então as informações recebidas depois dessa data serão perdidas.

Usar aplicativos de recuperação de dados

Se não fez nenhum backup, existem aplicativos de recuperação de dados que podem ajudar a restaurar conversas excluídas. Ferramentas como EaseUS MobiSaver ou Dr.Fone são populares e podem escanear seu dispositivo em busca de informações perdidas. É importante ressaltar que os resultados podem variar dependendo do uso do dispositivo desde a exclusão das mensagens e não é 100% garantido.

O uso de apps de terceiros permite recuperar chats de WhatsApp (Unsplash)

Consultar o histórico de notificações

Para os usuários do Android, existe uma opção menos conhecida: o acesso ao histórico de notificações. Se você tinha habilitado essa função em seu sistema operacional, é possível que as notificações de mensagens excluídas estejam registradas. Para fazer isso, vá para ‘Configurações’ em seu dispositivo, procure a opção ‘Aplicativos’ ou ‘Notificações’.

Acesse o histórico de notificações e procure as mensagens do WhatsApp na lista; se aparecerem, você pode encontrar parte do conteúdo que estava procurando.