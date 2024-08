Tesouro tecnológico encontrado em um celeiro em Massachusetts! Mais de 2.200 PCs NABU que valem uma fortuna

Em Massachusetts, uma incrível coleção de mais de 2.200 computadores foi colocada à venda no eBay depois de ter sido armazenada durante 23 anos em um celeiro. Essas máquinas, que juntas pesam o equivalente a 11 carros, permaneceram guardadas sem serem abertas ou usadas como parte de um projeto que nunca se concretizou.

Depois de mais de duas décadas guardadas, o dono, James Pellegrini, começou a vendê-las no eBay.

De onde surgiram os computadores NABU?

As LAs NABU foram algo como computadores com Internet antes da Internet existir. Foram lançadas no início da década de 80, especificamente, em outubro de 1983. Eram computadores baseados no Z80 com uma arquitetura semelhante aos MSX, que não tinham os dispositivos habituais para carregar programas, como um leitor de fitas ou um drive de disquetes.

Estas máquinas tiveram um papel relevante no desenvolvimento da Internet, conectando-se a um precursor da World Wide Web. Esses PCs se conectavam à “rede NABU”, uma rede implementada sobre as linhas de TV a cabo; no entanto, parece que a rede esteve em funcionamento por muito poucos anos devido ao escasso sucesso comercial.

Qual é a história por trás dos PCs guardados por James Pellegrini?

A história por trás desses computadores começa com James Pellegrini, um aposentado de 69 anos que, no final dos anos 80, teve a ideia de criar um sistema de comunicação telefônica para empresas usando equipamentos considerados "antigos".

Pellegrini conseguiu esses computadores em uma venda por falência da NABU, atraído por sua aparência e funcionalidade.

Embora não tenha revelado exatamente quanto pagou em 1989, Pellegrini admite que “foi uma grande oferta”, muito menor que o preço oficial; no entanto, apesar de seu investimento e esforço, o projeto nunca se concretizou e os equipamentos acabaram armazenados no celeiro de um vizinho, onde permaneceram guardados por 23 anos.

Devido ao risco estrutural representado por esses computadores armazenados no segundo andar do celeiro, Pellegrini decidiu vendê-los. Primeiro ele os ofereceu no Craiglist e depois no eBay, onde rapidamente se tornaram populares. Em apenas três dias, ele conseguiu vender quase 25% dos equipamentos.

Funcionalidade e entretenimento

Apesar de sua antiguidade, as NABU permitiam baixar software, fazer compras online, acessar serviços bancários e funcionar como centros de entretenimento com jogos como Managers Baseball, que usava estatísticas reais da MLB.

Embora o NABU não tenha tido o sucesso esperado e tenha desaparecido, esses computadores são um fascinante testemunho de uma era passada na história da informática. Agora, graças a James Pellegrini, essas relíquias estão encontrando novos lares e revivendo um pedaço da história tecnológica.