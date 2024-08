Elon Musk vs. Mark Zuckerberg: eles vão realmente brigar ou é só um show?

A rivalidade entre Elon Musk e Mark Zuckerberg não se limita ao físico: sua competição no setor tecnológico, entre redes sociais e inteligência artificial, está mais presente do que nunca

Recentemente, durante uma visita inesperada de Elon Musk ao Capitólio dos Estados Unidos (onde assistiu ao discurso do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu), ele foi questionado sobre uma possível briga entre ele e Mark Zuckerberg, ao que Musk respondeu com seu tom habitualmente brincalhão: “Vou lutar contra Zuckerberg. Em qualquer lugar, a qualquer momento, sob suas próprias regras”.

Como era de esperar, a provocação de Musk não passou despercebida e, respondendo a partir do Threads (plataforma concorrente do Twitter - agora X), Mark Zuckerberg lançou um comentário que refletia seu cansaço com o assunto: “Vamos realmente começar com isso de novo?”.

A resposta marca um novo capítulo em uma história que teve início em junho de 2023, quando Musk lançou seu primeiro desafio, em meio a rumores de que o Meta estava desenvolvendo um aplicativo para competir com X.

Como é que começaram os desafios entre Musk e Zuckerberg?

A ideia de uma luta entre esses dois gigantes tecnológicos começou como uma espécie de piada pública: Musk e Zuckerberg trocaram vários comentários nas redes sociais, alimentando especulações sobre um confronto físico; no entanto, a luta, que inicialmente parecia iminente, foi cancelada no verão passado.

Há quem diga que a mãe de Musk interveio dizendo que seu filho não deveria participar da luta. Além disso, uma lesão na perna de Zuckerberg durante um treinamento o deixou fora de combate por quase um ano.

Apesar do cancelamento da luta, Zuckerberg não parou de treinar. Ele tem praticado artes marciais mistas (MMA) e ganhou várias medalhas em torneios de jiu-jitsu brasileiro (BJJ). Ele até treinou com ex-campeões do UFC como Israel Adesanya e Alexander Volkanovski.

Por outro lado, Musk melhorou recentemente sua condição física e perdeu peso, embora ainda seja 13 anos mais velho que Zuckerberg e não tenha a mesma experiência em combate.

Eles vão brigar ou é apenas um show midiático?

A possibilidade desta luta se tornar realidade continua sendo mínima. No entanto, a troca de comentários sarcásticos entre eles tem mantido o interesse público.

Durante seu 40º aniversário em maio, Zuckerberg recebeu outro desafio de Musk, que comentou de forma desdenhosa: “Se ao menos ele fosse tão duro (suspiro). Eu ofereci lutar em qualquer lugar, a qualquer momento, sob qualquer regra, mas tudo que ouço são grilos”.

O presidente do UFC, Dana White, mostrou interesse em organizar a luta entre os dois magnatas da tecnologia. Ele até vestiu uma camiseta que antecipava o combate, aumentando ainda mais a expectativa do público; no entanto, por enquanto tudo fica apenas em especulações e comentários nas redes sociais.

“Se Elon alguma vez levar a sério uma data e evento oficial, ele sabe como me contatar. Caso contrário, é hora de seguir em frente”, publicou Zuckerberg no Threads meses atrás, encerrando a conversa que hoje é retomada.