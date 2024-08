Com o fim do PS4, é hora de migrar para o PlayStation 5?

Há alguns dias, soubemos que o PlayStation 4 tem seus dias contados. Depois de mais de uma década sendo um dos principais consoles de sua geração, o querido PS4 inicia seu caminho final para se despedir e deixar o caminho completamente livre para seu sucessor: o PS5.

Com isso em mente... Você está pensando em mudar do PS4 para o PS5? O PlayStation 5 oferece uma experiência de jogo incomparável, mas para aproveitar ao máximo todos os seus recursos, é fundamental fazer uma transição suave do seu PS4. A seguir, fornecemos um guia detalhado para que você possa migrar todos os seus dados, jogos e configurações sem complicações.

Preparando seu PS4 para a migração

Antes de mais nada, certifique-se de que o seu PS4 esteja atualizado para a última versão do software do sistema. Isso garantirá uma transferência de dados mais suave e evitará possíveis problemas de compatibilidade. Após isso, faça uma cópia de segurança dos seus dados mais importantes, como capturas de tela, vídeos e qualquer outra informação que deseja manter. Você pode usar um dispositivo USB ou o armazenamento na nuvem do PlayStation Plus.

Existem várias maneiras de transferir seus dados do PS4 para o PS5: A transferência direta é a opção mais simples e recomendada, pois conecta ambos os consoles à mesma rede Wi-Fi e segue as instruções na tela para iniciar a transferência. Se não for possível conectar os dois consoles diretamente, você pode usar um dispositivo USB para transferir seus dados salvos. Copie os dados do seu PS4 para o dispositivo USB e, em seguida, conecte-o ao seu PS5 para transferi-los.

Por outro lado, se tiver uma assinatura do PlayStation Plus, pode transferir os seus dados guardados da nuvem diretamente para o seu PS5.

Para download:

Conecte ambos consoles: Certifique-se de que ambos consoles estejam conectados à mesma rede Wi-Fi

Inicie a transferência: No seu PS5, vá para Definições > Sistema > Software do sistema > Transferência de dados e siga as instruções

Selecione os dados: Escolha os dados que deseja transferir, como jogos salvos, configurações e aplicativos

Aguarde até que a transferência seja concluída: O tempo de transferência dependerá da quantidade de dados que está sendo transferida

O que acontece com os jogos físicos do PS4?

A maioria dos jogos físicos de PS4 são compatíveis com o PS5. Basta inserir o disco no seu PS5 e você poderá jogar. No entanto, alguns jogos podem precisar de uma atualização para funcionar corretamente no PS5.

Agora, em relação ao armazenamento, você pode usar o SSD do seu PS5 para instalar os jogos que mais joga e que exigem tempos de carregamento rápidos. Ou você também pode usar um disco rígido externo para armazenar jogos do PS4 e jogos do PS5 que não precisa carregar com frequência. Isso permitirá liberar espaço no SSD interno.

Tudo bem então, mas o que faço com o meu PS4?

Se precisa de dinheiro extra, pode vender o seu PS4. No entanto, considere que o seu valor depreciou e talvez não consiga obter uma grande quantia. A outra opção é mantê-lo como um console secundário, para outros membros da família ou para desfrutar de jogos mais antigos. Quanto aos controles, os DualShock 4 não são compatíveis com o PS5. Isto deve-se às novas funcionalidades do DualSense, como os gatilhos adaptativos e a vibração háptica.