Arqueólogos chineses encontram uma oficina que fabricava peças de cerâmica há 3.400 anos

Uma equipe de arqueólogos chineses que estavam realizando escavações em uma área protegida da cidade de Sanxingdui, na província de Sichuan, encontraram um verdadeiro tesouro de seus ancestrais. Descobriram o que teria sido uma oficina de fabricação de peças esculturais, com cerca de 3.400 anos de antiguidade.

ANÚNCIO

De acordo com um relatório da Xinhua, os arqueólogos encontraram, entre outras coisas, peças de pedra, cerâmica e jade (pedra ornamental considerada preciosa por suas cores).

Esta descoberta é muito importante por dois eventos sem precedentes na história da China. Em primeiro lugar, as peças foram encontradas a 1 quilômetro de onde anteriormente foram descobertas fossas de sacrifício.

Em segundo lugar, também ganha importância pela quantidade de peças encontradas. Foram tantas que algumas até serviram para montar toda uma artefato da época. “É uma verdadeira relíquia cultural”, revelaram fontes que trabalham nas lendárias ruínas de Sanxingdui.

"A descoberta do ateliê lança luz sobre vários mistérios, como as origens das grandes quantidades de matérias-primas de jade e pedra encontradas em Sanxingdui, as técnicas utilizadas em sua elaboração, os processos de produção e os métodos de distribuição envolvidos", explicou Ran Honglin, responsável pela estação de trabalho do local das ruínas de Sanxingdui, subordinada ao instituto.

Para os cientistas, é impressionante continuar encontrando peças relacionadas aos antigos impérios da China nas ruínas de Sanxingdui.

Esta localização foi explorada pela primeira vez no final da década de 1920. Em quase 100 anos de pesquisas, continuam a encontrar relíquias que revelam como era a vida dos antepassados do gigante da Ásia.

Além disso, as ruínas serviram para identificar novas localizações de pesquisa. “Até o momento, mais de 60 mil relíquias culturais foram desenterradas em Sanxingdui. O novo prédio do Museu de Sanxingdui atraiu mais de cinco milhões de visitantes de todo o mundo desde a sua abertura, há cerca de um ano”, relatou o meio de comunicação citado anteriormente.

Achados arqueológicos em Sanxingdui

Achados arqueológicos em Sanxingdui

Achados arqueológicos em Sanxingdui