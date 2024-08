WhatsApp: os dois truques para ver os status de outra pessoa sem que ela saiba ou descubra

O WhatsApp é um dos aplicativos mais populares e usados por milhões, permitindo a comunicação entre pessoas de todo o mundo.

Este aplicativo tem mais funções do que apenas nos permitir comunicar com quem quisermos, também nos permite compartilhar fotos e vídeos através de estados que duram 24 horas, e ver os estados de todos os nossos contatos, a menos que essa pessoa nos tenha silenciado.

No entanto, se você visualizar os status de qualquer pessoa, essa pessoa saberá que você fez isso, pois você aparecerá na lista de quem viu seus status.

No entanto, há uma maneira de vê-los sem que a pessoa perceba, e até mesmo do seu ex, você pode fazer isso com dois truques e passos simples.

Como ver os estados do WhatsApp sem que a outra pessoa perceba

Desative as confirmações de leitura

Uma maneira muito simples de ver o status do WhatsApp de alguém que você gosta, sem que essa pessoa descubra, é desativando as confirmações de leitura.

Para fazer isso, você deve abrir o aplicativo e ir para configurações, depois selecione a opção Conta e vá para Privacidade e desative as confirmações de leitura.

Isso fará com que os outros não percebam que você viu os estados deles, pois você não aparecerá para eles, e também não verão se você leu as mensagens deles.

No entanto, o mesmo se aplica a você, pois você também não poderá ver quem viu seu status ou se alguém leu sua mensagem, pois o tique azul não aparecerá, então você deve ter isso em mente.

Use o modo avião

Outra forma de ver os status do WhatsApp de alguém sem que essa pessoa saiba é usando o modo avião e, para isso, o primeiro passo é verificar se os status dessa pessoa foram carregados.

Depois, quando tiver certeza disso, ative o modo avião para que seu celular se desconecte da internet e então veja o status que queria sem que a pessoa perceba.

Por último, certifique-se de sair e fechar o aplicativo e, em seguida, desative o modo avião para poder se reconectar à Internet e pronto, essa pessoa nem notará.

Então, se você quiser vê-lo, é possível, e você pode fazer isso de duas maneiras simples e a pessoa nem notará.