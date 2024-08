Microsoft indica que os benefícios da IA demorarão mais tempo

A Microsoft é amplamente considerada líder na corrida para ganhar dinheiro com inteligência artificial generativa graças à sua parceria com a OpenAI

A Microsoft previu na terça-feira um crescimento trimestral para sua plataforma de nuvem Azure abaixo das estimativas e disse que seus gastos de capital aumentariam neste ano fiscal, em outro sinal de que a recompensa em investimentos substanciais em inteligência artificial pode levar mais tempo do que se pensava.

As ações caíram 7% depois que a empresa deu previsão de gastos em uma chamada com analistas, mas rapidamente reduziram as perdas para cair 3% depois de dizer que o crescimento do Azure se aceleraria no segundo semestre do ano fiscal de 2025.

Microsoft e a IA

A Microsoft, amplamente considerada como líder na corrida para ganhar dinheiro com inteligência artificial generativa graças à sua parceria com a OpenAI, tem investido pesadamente para expandir sua rede de centros de dados.

Espera-se que a Azure cresça entre 28% e 29% em moeda constante no trimestre julho-setembro, em comparação com as estimativas de 29,7%, de acordo com a Visible Alpha.

Rendimentos

As receitas do Azure aumentaram 29% no quarto trimestre fiscal encerrado em 30 de junho, abaixo das estimativas de 30,6%.

O decepcionante crescimento afetou as ações de outras grandes empresas de tecnologia. As ações da Amazon caíram 3,4% e as da Meta Platforms 3% nas operações após o fechamento do mercado, uma vez que os investidores temiam que os bilhões de dólares que as grandes empresas de tecnologia estavam gastando em infraestrutura de inteligência artificial gerassem poucos benefícios a curto prazo.

“As pessoas não têm muita paciência. Elas veem que você está gastando bilhões de dólares e querem ver um aumento na receita desse valor”, disse Daniel Morgan, gerente de portfólio sênior da Synovus Trust, que possui ações da Microsoft.

"Se essas empresas não alcançarem os resultados esperados e forem muito melhores do que as estimativas, serão prejudicadas", acrescentou.

As ações da Microsoft subiram quase um quarto nos últimos 12 meses, mas caíram 10% desde atingiram uma alta histórica em 5 de julho, em meio a uma onda de vendas no mercado impulsionada principalmente pelas ações de megacapitalização, após os resultados decepcionantes do fabricante de veículos elétricos Tesla e o prognóstico da Alphabet de maiores gastos.

O gasto do fabricante do Windows aumentou no quarto trimestre, com o gasto de capital, incluindo arrendamentos financeiros, aumentando 77,6% para 19 bilhões de dólares, um grande avanço em relação aos 14 bilhões de dólares registrados nos três meses anteriores.

Serviços de IA

Os serviços de inteligência artificial representaram 8 pontos percentuais do crescimento do Azure no trimestre, em comparação com os 7 pontos percentuais dos primeiros três meses do ano. A Microsoft não divulga o número absoluto de receitas do Azure, a parte de seu negócio mais bem posicionada para capitalizar o crescente interesse em inteligência artificial.

"O contribuição da IA continua a crescer a cada trimestre, apesar de ter algumas limitações de capacidade no lado da IA que mencionamos em abril", disse Iversen, acrescentando que "o interesse e a demanda por IA continuam sendo grandes impulsionadores".

Em geral, as receitas da sua unidade Intelligent Cloud (lar da plataforma de computação em nuvem Azure) cresceram 19% para 28,5 bilhões de dólares no quarto trimestre, abaixo das estimativas dos analistas de 28,68 bilhões de dólares, conforme mostraram os dados da LSEG.

A Microsoft afirmou que o gasto era necessário para expandir sua rede global de centros de dados e superar as limitações de capacidade que estavam dificultando seus esforços para atender à demanda de IA.