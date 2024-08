Calor testa os limites da sobrevivência humana

Philip Kreycik deveria ter sobrevivido à sua corrida. No verão de 2021, este corredor de ultramaratonas de 37 anos utilizou um aplicativo para traçar um circuito de cerca de 13 quilômetros pelo Parque Regional de Pleasanton Ridge, na Califórnia, um vasto parque repleto de trilhas.

Na manhã de 10 de julho, quando as temperaturas se aproximavam dos 30°C, Kreycik saiu do seu carro deixando o telefone e a água dentro. Ele começou a correr a um ritmo vertiginoso, devorando os primeiros 8 km em menos de seis minutos. Então as coisas começaram a dar errado. Os dados do GPS do seu relógio inteligente mostraram que a velocidade diminuiu drasticamente. Ele se desviou do caminho. Seus passos se tornaram erráticos. Nesse ponto, a temperatura já ultrapassava os 37,7°C (100°F), informou a CNN.

Alerta para a polícia

Quando Kreycik não apareceu para uma refeição em família, sua esposa entrou em contato com a polícia.

Levaram mais de três semanas para encontrar o corpo dele. A autópsia não mostrou sinais de lesões traumáticas. A polícia confirmou que Kreycik provavelmente sofreu uma emergência médica relacionada ao calor.

Infelizmente, a tragédia não é única: o calor extremo está tornando as atividades cotidianas em letais.

O calor e as mortes letais

Pessoas morreram passeando sob o sol do meio-dia, em uma excursão familiar em um parque nacional, em um show ao ar livre da Taylor Swift e até mesmo sufocadas em suas casas sem ar condicionado. Durante a peregrinação do Hajj deste ano, em junho, cerca de 1.300 pessoas faleceram quando as temperaturas ultrapassaram os 48,8 °C em Meca.

O calor é o tipo de clima extremo mais mortal, e a crise climática causada pelo ser humano está tornando as ondas de calor mais graves e prolongadas. Se a isso acrescentarmos a umidade, em alguns lugares as condições se aproximam do limite da capacidade de sobrevivência humana, o ponto em que nossos corpos simplesmente não conseguem se adaptar.

"Transformamos o verão em uma arma", afirma Matthew Huber, professor de Clima da Universidade de Purdue.

Dentro de uma câmara de calor

Kreycik tinha quase tudo a seu favor quando saiu para correr naquele dia quente: ele estava em ótima forma, era relativamente jovem e era um corredor experiente.

Embora algumas pessoas sejam mais vulneráveis ao calor do que outras, incluindo idosos e jovens, ninguém é imune, nem mesmo os melhores atletas do mundo. Muitos expressam sua ansiedade diante da previsão de que as temperaturas ultrapassem os 35 °C (95 °F) esta semana em Paris, devido ao início dos Jogos Olímpicos.

Os cientistas continuam a tentar desvendar as múltiplas formas como o calor afeta o organismo. Uma maneira de fazer isso é com câmaras ambientais: salas onde podem testar a resposta humana a uma ampla gama de temperaturas e umidade.

Como o calor afeta a pele?

Milhões de glândulas sudoríparas de todo o corpo liberam suor sobre a pele. Ao evaporar, transfere calor para o ar, o que te refresca. No entanto, quando está muito quente e há muita umidade, todo o processo sai do controle.

Suar em excesso pode desidratar você, e nem sempre o seu corpo dá o alerta quando precisa beber mais. Quando você sentir sede, pode ser tarde demais: você pode estar perdendo líquidos mais rapidamente do que consegue repô-los.

O calor muito úmido pode anular os benefícios da transpiração. Quando há muita umidade no ar, o suor evapora muito mais lentamente, ou não evapora de todo. Por outro lado, ele se acumula e goteja. Privado de seu principal mecanismo de resfriamento, a temperatura corporal aumenta.

Como o calor afeta o coração?

O coração e os vasos sanguíneos são "normalmente os primeiros a entrar em ação" para regular a temperatura corporal, explica a Dra. Catharina Giudice, médica de emergência e especialista em Clima da Escola de Saúde Pública T.H. Chan de Harvard.

Em condições de calor extremo, o coração precisa trabalhar muito mais para manter a temperatura interna do corpo estável. Ele tem que empurrar o sangue rapidamente para a pele, onde pode liberar calor.

A perda de líquidos reduz o volume sanguíneo, o que obriga o coração a bombear com mais força para manter a pressão arterial. Isso pode causar a sensação de que "o coração está saindo do peito", explica Bailey.

Como o calor afeta o cérebro?

O hipotálamo, uma pequena região do cérebro em forma de diamante, organiza a resposta de resfriamento do corpo. Provoca a sudorese e direciona o fluxo sanguíneo, tudo para manter a temperatura central em torno de 38 °C (98,6 °F).

Mas se estiver muito calor, a orquestra desaba.

O fluxo sanguíneo para o cérebro diminui com o calor extremo, pois a respiração se acelera e os vasos sanguíneos se contraem dentro do pescoço e do crânio. Isso priva o cérebro do oxigênio e da glicose de que precisa, o que pode afetar as capacidades cognitivas, piorar a saúde mental e levar a decisões arriscadas ou equivocadas.

"Se não estiver adaptado ao calor, seu cérebro se deteriora rapidamente, você toma decisões ruins e se mete em encrencas", afirma o Dr. Pope Moseley, médico e pesquisador de ciências biomédicas da Universidade Estadual do Arizona.

O calor extremo destroça as defesas do corpo, passando rapidamente de um momento desconfortável para um letal quando a sensação de peso de um dia quente e pegajoso se torna algo mais maligno.

Costuma começar com sintomas como náuseas, dores de cabeça, cãibras musculares e até desmaios. Todos esses são sinais de exaustão por calor: o corpo está desidratado e começa a perder a capacidade de se resfriar. A partir daí, as coisas podem piorar rapidamente.

O golpe de calor ocorre quando o corpo não consegue utilizar seus truques habituais para se resfriar, como suar e aumentar o fluxo sanguíneo para a pele, resultando em um aumento catastrófico da temperatura central. Uma vez que a temperatura interna do corpo começa a subir acima de 40 °C (104 °F), o que pode acontecer em um período de 10 a 20 minutos de exposição, "você está se aproximando da morte, e isso pode te surpreender muito, muito rapidamente", diz Bailey.

Você pode ficar desorientado e perder a consciência. Os órgãos principais começam a falhar. As barreiras que separam o intestino do resto podem se tornar mais porosas e permitir a passagem de toxinas mortais para a corrente sanguínea. Finalmente, o coração falha.