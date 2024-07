A Apple adotará medidas de segurança para a IA, alinhando-se aos seus rivais tecnológicos

Na era digital, o amor e a companhia nem sempre vêm em embalagens tradicionais. Cada vez mais pessoas estão desenvolvendo sentimentos românticos em relação a inteligências artificiais (IA) em plataformas como WhatsApp e Instagram.

Os chatbots são projetados para oferecer uma experiência de interação calorosa e amigável, algo que nem sempre recebemos de outras pessoas.

Será que eu poderia realmente me apaixonar por uma IA?

Parece louco, mas pensemos por um momento: a experiência sugere que sim. Houve casos em que seres humanos, assim como Theodore no filme Her, chegaram a sentir ‘amor’ por uma IA.

Existem exemplos. Vamos lembrar do caso do usuário do Instagram sebby.tv e sua namorada criada por IA. A situação se tornou crítica quando sebby.tv mostrou uma dependência excessiva e ‘infidelidade emocional’ com outra IA, levando-o a procurar ajuda profissional. Também há o caso de Rosanna Ramos, uma mulher que encontrou uma conexão especial com Eren Kartal, um chatbot da Replika. A relação desmoronou quando a plataforma removeu certas interações românticas, levando Ramos a questionar a autenticidade de seu amor virtual.

Desafios emocionais (e psicológicos)

A promessa de uma empresa virtual que responde de forma personalizada pode ser tentadora, especialmente para aqueles que buscam conforto em momentos de solidão; no entanto, essa ilusão de proximidade tem um preço, pois a dependência dessas interações pode levar ao isolamento real, substituindo o desejo por relacionamentos humanos autênticos.

Albert Skip Rizzo, psicólogo do Instituto de Tecnologias Criativas da Universidade do Sul da Califórnia, adverte sobre os perigos de confundir a companhia de uma IA com a interação humana genuína. Ele afirma que, embora as IAs possam oferecer suporte e um espaço para explorar problemas pessoais, elas não podem substituir a empatia e o entendimento profundo que apenas um terapeuta humano pode proporcionar.

Uma pessoa pode ser manipulada por uma IA?

A resposta é sim e, portanto, as implicações éticas desse tipo de ‘relações’ são preocupantes. Lembre-se de que a capacidade das IA para imitar e manipular emoções levanta questões sobre a autenticidade dos relacionamentos virtuais.

Com figuras como Elon Musk e Steve Wozniak pedindo uma pausa no desenvolvimento de novas tecnologias para avaliar seus impactos, a necessidade de regulamentações e diretrizes éticas é mais clara do que nunca.

Como lidar com seu relacionamento com a IA?

Não é segredo para ninguém que hoje em dia é praticamente impossível não interagir com uma IA diariamente; portanto, é crucial seguir algumas recomendações para proteger nosso bem-estar emocional: