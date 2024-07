O cibercrime está crescendo devido à falta de talentos no setor de segurança tecnológica

A problemática mundial dos casos de cibercrimes está se tornando cada vez mais evidente e isso se reflete na significativa escassez de profissionais qualificados na área, o que sem dúvida significa um aumento significativo de hackings e ameaças cibernéticas em nível global.

Diversas pesquisas alertam que são necessários 4 milhões de profissionais para suprir a crescente escassez de talentos e mão de obra no setor de segurança cibernética, sendo 1,3 milhões destinados à América Latina e ao Caribe, afetando organizações e empresas em todo o mundo.

Relatório de cibersegurança da Fortinet

A empresa americana revelou que quase 90% das organizações na América Latina e no Caribe sofreram uma violação no último ano que pode ser atribuída à escassez de profissionais no setor. Além disso, concluiu que as organizações atribuem mais violações de segurança cibernética à falta de competências cibernéticas.

A crescente frequência dos caros ciberataques, combinada com o potencial de graves consequências pessoais para os membros do conselho de administração e diretores, está gerando um impulso urgente para fortalecer as defesas cibernéticas em todas as empresas.

Recomendações