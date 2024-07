NASA afirma que sinais de vida antiga em Marte podem estar escondidos em uma rocha

Ainda não foram encontrados extraterrestres em Marte, mas sim sinais de que o Planeta Vermelho abrigou vida há bilhões de anos, disse a NASA na quinta-feira. O rover Perseverance da agência espacial encontrou no domingo uma rocha coberta de manchas que poderia conter pistas sobre se Marte é (ou era) um planeta hospitaleiro.

Esta rocha em forma de ponta de flecha e ‘cheia de veias’, carinhosamente apelidada de ‘Cheyava Falls’ em homenagem a uma cachoeira no Grand Canyon, aparentemente contém compostos orgânicos, o que implica que pode ter abrigado vida microbiana quando a água fluía através de Marte.

O espécime foi encontrado na borda norte de Neretva Vallis, um antigo vale fluvial de um quarto de milha de largura que foi esculpido pela água que fluía em direção à cratera Jezero há muito tempo.

“Projetamos a rota do Perseverance para garantir que ele chegue a áreas com potencial para obter amostras científicas interessantes”, disse Nicola Fox, administradora associada da Direção de Missões Científicas na sede da NASA em Washington, em um comunicado.

“Esta viagem pelo vale do rio Neretva deu frutos, pois encontramos algo que nunca tínhamos visto antes e que dará muito que estudar aos nossos cientistas”.

Sinais de vida

O rover da NASA, em busca de sinais de vida microbiana antiga, realizou vários estudos em Cheyava Falls, que os cientistas descreveram como a “rocha mais desconcertante, complexa e potencialmente importante investigada até agora pelo Perseverance”.

As cataratas Cheyava, com 3,2 x 2 pés (97 x 60 cm), se destacam de outras rochas vermelhas em Marte por suas dezenas de manchas brancas e pretas semelhantes às de um leopardo.

Os halos negros contêm ferro e fosfato, as mesmas características encontradas em rochas terrestres que possuem micróbios fossilizados em sua superfície, disse a NASA. No entanto, é muito cedo para saber se a grande rocha contém a resposta para as perguntas que os humanos têm feito há muito tempo.

Os cientistas teorizaram que os anéis brancos e pretos poderiam ter sido simplesmente causados por uma reação química que não tinha nada a ver com organismos vivos.

Continuar a pesquisa

A NASA espera trazer as Cataratas Cheyava para a Terra para realizar mais pesquisas nos próximos anos, mas enquanto isso está alertando os terráqueos para não se entusiasmarem demais com a possibilidade de vida em Marte.

“A equipe científica está considerando outras explicações para as características observadas e serão necessários futuros passos de pesquisa para determinar se a vida antiga é uma explicação válida”, disse a NASA.