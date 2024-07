Meta exclui 63.000 contas do Instagram na Nigéria envolvidas em esquemas de ‘sextorsão’

A Meta informou que havia eliminado cerca de 63.000 contas do Instagram na Nigéria que tentavam participar de esquemas de ‘sextorsão’, principalmente direcionados a homens adultos e algumas crianças nos Estados Unidos.

ANÚNCIO

Os vigaristas realizavam esquemas de ‘sextorsão’ no Instagram e Facebook, onde ameaçavam revelar fotos ou mensagens sexuais dos utilizadores a menos que recebessem um pagamento.

Contas excluídas

Dentro dessas 63.000 contas, a Meta disse ter identificado uma rede de 2.500 contas lideradas por um grupo de 20 pessoas que “se dirigiam principalmente a homens adultos nos Estados Unidos e usavam contas falsas para ocultar suas identidades”.

A maioria das tentativas de ‘sextorsão’ não tiveram sucesso, disse a Meta.

Fraudadores

Embora a maioria dos golpistas tenha como alvo homens adultos, alguns dos casos de tentativa de extorsão sexual foram direcionados a crianças, o que a Meta disse ter denunciado ao Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas.

A ofensiva da empresa contra esquemas de extorsão sexual ocorre após o filho de um legislador da Carolina do Sul ter se suicidado em 2022 depois de ser enganado por um golpista para enviar fotos nuas pelo Instagram e depois ser ameaçado de que as fotos seriam publicadas a menos que fizesse um pagamento.

Outro adolescente, o astro do futebol e basquete de 17 anos Jordan DeMay, cometeu suicídio depois de ser vítima de um plano de ‘sextorsão’ no Instagram.

ANÚNCIO

A polícia local e o FBI rastrearam os conspiradores até a Nigéria e extraditaram os dois jovens para os Estados Unidos, onde se declararam culpados em abril.

Sextorsão

O FBI afirma que a extorsão sexual é um dos crimes de crescimento mais rápido direcionados a crianças nos Estados Unidos. Os ‘Yahoo boys’ nigerianos visam os usuários da Internet e são conhecidos por seus esquemas que oferecem investimentos com retornos incríveis.

O apelido é uma referência ao serviço de e-mail do Yahoo, lançado no final da década de 1990. Os golpistas nigerianos também costumam ser chamados de golpistas 419, em referência ao código penal nigeriano que trata de fraudes.

A Meta já havia proibido os meninos do Yahoo em sua Política de Organizações e Indivíduos Perigosos, e tem tomado medidas para identificar os golpistas com mais facilidade. Além de excluir contas do Instagram, a Meta excluiu 5.700 grupos do Facebook, 1.300 contas do Facebook e 200 páginas do Facebook que forneciam dicas para os golpistas.

“Os seus esforços incluíram oferecer scripts e guias para usar ao enganar pessoas e partilhar links para coleções de fotos a serem usadas ao criar contas falsas”, disse a Meta em um comunicado.