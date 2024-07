Este inovador dispositivo com inteligência artificial protege os ciclistas de colisões com carros

Uma das maiores ameaças enfrentadas por um ciclista que está na rua é a passagem dos carros. Apesar de terem sido desenvolvidos espaços especiais para aqueles que praticam esta atividade física, continuam a ser registados atropelamentos que, no pior dos casos, resultam na morte.

ANÚNCIO

É por isso que ao longo dos anos foram desenvolvidos múltiplos mecanismos de segurança para proteger aqueles que pedalam um veículo de duas rodas.

O El Español destaca este inovador dispositivo desenvolvido por uma start-up, que funciona com inteligência artificial. Ele é instalado no espaço entre a parte inferior do assento e a roda traseira, pois seu principal objetivo é detectar qualquer coisa em movimento atrás do ciclista.

Embora haja outros dispositivos que emitem alertas para ciclistas, geralmente eles funcionam através de radares e GPS, o que limita o momento em que os alarmes são acionados quando o carro está a certa distância.

Survue: inovação com IA

No caso do dispositivo com inteligência artificial, chamado Survue, ele integra uma câmera e diferentes algoritmos que detectam carros a longas distâncias, com a capacidade de detectar se o carro está em alta velocidade e medir a probabilidade de impacto no momento.

Ou seja, pode detetar a alta velocidade de um carro, mas ao mesmo tempo pode informar ao ciclista que há pouca possibilidade de acidente, enviando uma notificação que vai além de um simples alerta.

A Survue também determina o tipo de veículo que é e projeta sua trajetória prevista, o que lhe confere uma capacidade adicional de precisão e segurança em comparação com os sistemas de radar tradicionais.

“A Survue detecta a localização exata dos veículos em 3D, prevê para onde estão indo, avisa se estão próximos e grava automaticamente vídeos daqueles que passam muito perto”, explica a empresa em seu site. Eles até apontam que é “a única luz para bicicleta” que pode diferenciar entre um carro que passa e outro que vai colidir, conforme relatado pelo El Español.