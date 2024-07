Dispositivo de levitação magnética pode ser a resposta para os problemas cardíacos

Após décadas de pesquisa e desenvolvimento, o coração artificial total Bivacor marcou um grande momento no campo da cardiologia. Este dispositivo inovador, que substitui completamente as funções de um coração natural, foi implantado com sucesso em seres humanos em 9 de julho passado, como parte de um estudo de viabilidade inicial.

Após este primeiro implante, realizado no Baylor St. Luke's Medical Center, do Texas Medical Center, quatro pacientes adicionais serão incluídos no estudo. Desenvolvido pelo Texas Heart Institute (THI) em colaboração com a Bivacor, este coração artificial utiliza uma tecnologia única de levitação magnética para impulsionar um disco que bombeia sangue de forma eficiente e sem a necessidade de válvulas.

Como funciona?

O coração Bivacor é baseado no princípio dos trens de levitação magnética, o que permite que o disco giratório seja mantido suspenso sem contato físico com outras partes do dispositivo, minimizando o atrito e o desgaste.

A levitação magnética, ou maglev em inglês, é um fenômeno físico que ocorre quando um objeto é suspenso no ar sem nenhum suporte físico, utilizando apenas forças magnéticas. No caso do coração artificial Bivacor, um disco metálico (o rotor) é levitado dentro de uma câmara, permitindo que gire livremente sem atrito.

Graças à repulsão magnética, o disco é mantido suspenso a uma distância precisa do fundo da câmara. Um segundo campo magnético, desta vez rotativo, faz com que o disco gire a uma velocidade determinada. Por fim, o movimento do disco gera uma força centrífuga que impulsiona o sangue através da câmara, simulando a função de bombeamento do coração natural.

Esta tecnologia, juntamente com a capacidade de se adaptar às necessidades individuais de cada paciente, torna-o um dispositivo altamente personalizável.

Um avanço histórico

A insuficiência cardíaca é uma doença crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Embora os transplantes de coração sejam uma opção para alguns pacientes, a escassez de doadores limita significativamente o acesso a esse tratamento.

É por isso que o coração artificial Bivacor representa um avanço significativo na busca por uma solução duradoura para a insuficiência cardíaca. Com seu design inovador e potencial para melhorar a qualidade de vida de milhões de pacientes, esse dispositivo poderia mudar radicalmente o tratamento dessa doença nos próximos anos.