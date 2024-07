Mark Zuckerberg usa IA para experimentar roupas e imita Elon Musk com seus deepfakes

Parece que estamos entrando em uma nova era com o uso de deepfakes, onde agora as próprias celebridades estão usando a Inteligência Artificial para se mostrarem usando diferentes tipos de trajes aberrantes. No final, as próprias celebridades, protagonistas dessas imagens falsas, acabam montando um desfile de moda digital distorcido, quase como uma piada. Começou com Elon Musk e agora Mark Zuckerberg também entrou nessa onda.

O CEO do Meta parece estar procurando um novo visual e recorreu à Internet em busca de ajuda, seguindo o mesmo movimento do dono da SpaceX, X e Tesla Motors. O bom Mark recentemente publicou em suas redes sociais quatro fotos de si mesmo com diferentes roupas geradas por IA, pedindo aos seus seguidores que votassem na sua favorita.

Mark Zuckerberg CEO da META

Trata-se de um curioso uso de imagens deepfake, onde os próprios protagonistas da falsificação as divulgam e as transformam em objeto de piada e interação com sua comunidade. Mas Zuckerberg não foi o primeiro a ter essa ideia estranha.

Elon Musk fez upload de um desfile de moda deepfake e Mark Zuckerberg o seguiu

Podemos dizer que tudo começou em 21 de julho de 2024, quando Elon Musk usou sua conta oficial no X para compartilhar uma série de retratos gerados por Inteligência Artificial, onde ele e outras celebridades apareciam usando trajes realmente excêntricos, mas o que mais chamou a atenção foi o humor com o qual o executivo encarou tudo.

Dias depois, Mark Zuckerberg usou sua conta oficial no Threads para fazer algo semelhante, mostrando uma série de deepfakes dele mesmo usando diferentes tipos de roupas. As opções incluíam Zuckerberg carregado de correntes de ouro, um Zuckerberg no estilo *NSYNC, um visual informal de designer urbano e um personagem de videogame com boné e colete azuis que não diremos quem é por medo de que a Nintendo nos processe.

A imagem das correntes de ouro foi a vencedora, com 34% dos votos. Mas cada um dos retratos pode ser considerado imperdível pela quantidade de risadas que geram:

