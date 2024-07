Arqueólogos encontram cerâmicas romanas, ossos de crianças e até restos de armas

Arqueólogos de várias instituições científicas da Espanha encontraram um tesouro do qual continuam retirando “joias” da história da humanidade. Uma caverna nos Pirenéus contém artefatos que pertenceram ao Império Romano, ossos de crianças e idosos, e até mesmo restos de armas cuja antiguidade ainda está sendo investigada.

As descobertas foram feitas na Caverna Home Mort, localizada nos Pirineus, perto da fronteira entre Espanha e França. A equipe de trabalho que realizou essas escavações pertence ao Grupo de Arqueologia de Alta Montanha (GAAM), composto por pesquisadores da Universidade Autônoma de Barcelona (UAB) e do Conselho Superior de Pesquisas Científicas (CSIC), conforme relata o Infobae.

Foram feitas três tipos de descobertas, sendo uma mais surpreendente que a anterior. A primeira, e mais recente na cronologia de nossa história, é do final do século V, perto da queda do Império Romano. Os arqueólogos encontraram artefatos romanos como cerâmica e outros utensílios domésticos (de 1.500 anos atrás).

É importante porque confirma que o Império Romano não parou nas montanhas dos Pirenéus, que separam esta região do resto da Europa.

"Esta descoberta consolida os dados dos últimos anos, que indicam que os vales de Pallars Sobirà não ficaram à margem das dinâmicas históricas na época romana", disse Ermengol Gassiot, diretor do GAAM do Departamento de Pré-História da UAB.

Estas descobertas podem ser suficientes para compreender a passagem dos romanos pelo continente europeu e sua influência na cultura da Espanha. No entanto, a caverna tem muito mais a oferecer.

Uma caverna com muita história

A mesma resenha do Infobae informa que os cientistas encontraram restos humanos, que de acordo com as primeiras análises são da Idade do Bronze, ou seja, de cerca de 3.500 ou 3.600 anos atrás. Especificamente, o que eles teriam encontrado são ossos de crianças e idosos. A explicação para essa particularidade é que eles teriam sido enterrados naquele local, talvez devido a alguma doença.

Flecha Caverna Home Mort

Caverna Home Mort Restos humanos

Perto desses mesmos restos havia uma ponta de flecha de bronze, que teria a mesma antiguidade.

Finalmente, os cientistas indicam que também encontraram fragmentos de cerâmica que poderiam ser do final do Neolítico, ou seja, há 5.000 ou 4.500 anos.

“Este fato confirma que a caverna de Home Mort tem uma sequência arqueológica que abrange vários milhares de anos”, afirmou Ermengol Gassiot.