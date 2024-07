Será que Sam Altman se beneficiaria se Kamala Harris se tornasse presidente dos Estados Unidos?

O recente anúncio do presidente Joe Biden sobre sua retirada da corrida presidencial e apoio à vice-presidente Kamala Harris como a possível indicada do Partido Democrata tem levado muitos na indústria tecnológica a considerar as implicações de sua possível presidência. Entre eles está Sam Altman, CEO da OpenAI, conhecido por sua influência no campo da inteligência artificial (IA) e suas doações a políticos democratas.

De acordo com vários analistas, neste cenário surge a pergunta se para Altman convém que Harris seja a próxima presidente dos Estados Unidos (EUA).

Qual é a relação entre Kamala Harris e Sam Altman?

Sam Altman mostrou um interesse particular em políticas que promovam a inovação responsável em IA, algo que a administração Biden-Harris tem impulsionado com várias iniciativas e estruturas regulatórias.

Vários analistas sugerem que Altman poderia encontrar em Harris uma aliada na promoção de um equilíbrio entre a inovação tecnológica e a regulação necessária.

A disposição de Harris para colaborar com líderes da indústria na definição de padrões responsáveis e seu histórico de apoio à inovação na região da Baía de São Francisco sugerem que sua presidência pode se alinhar com os interesses de Altman e outros na indústria de IA e tecnologia em geral.

Além disso, não é segredo para ninguém que Sam Altman tem sido um doador consistente de políticos democratas, incluindo Kamala Harris, a quem doou US$5.600 em 2019, tendo contribuído para a campanha de Joe Biden e outros candidatos democratas proeminentes.

Qual é a posição de Kamala Harris em relação à IA?

Todos sabemos que a regulação da IA é um tema central para Altman, cujo trabalho na OpenAI tem ocupado o epicentro da inovação ultimamente. Por sua vez, como vice-presidente dos EUA, Harris tem mostrado interesse na regulação da IA, afirmando que a administração Biden "rejeita a falsa dicotomia entre proteger o público e avançar na inovação".

Lembremos que Biden emitiu uma ordem executiva pedindo novos padrões para o desenvolvimento de IA, enquanto Harris enfatizou a necessidade de uma forte supervisão governamental para garantir que as empresas não priorizem os lucros em detrimento do bem-estar e segurança dos usuários.

Que outras personalidades do mundo tecnológico têm apoiado Kamala Harris?

Kamala Harris, natural de Oakland, Califórnia, tem uma longa relação com a indústria tecnológica. Antes de seu cargo como senadora e vice-presidente dos EUA, ela foi procuradora distrital de São Francisco e procuradora-geral da Califórnia.

Durante esses períodos, Harris recebeu apoio de importantes capitalistas de risco como John Doerr e Ron Conway. Ele também recebeu apoio de Reid Hoffman (cofundador do LinkedIn) em sua candidatura presidencial. No entanto, figuras como Reed Hastings (cofundador da Netflix) têm mostrado mais cautela em relação à sua nomeação.

Qual é a posição de Kamala Harris em relação à tecnologia em geral?

No passado, Harris enfrentou críticas por não fazer o suficiente para controlar o poder das gigantes tecnológicas; no entanto, como senadora, adotou uma postura mais crítica em relação aos CEOs de tecnologia, defendendo mais regulamentação, especialmente no que diz respeito às redes sociais e ao combate à desinformação.

Além disso, durante sua campanha presidencial de 2020, embora não tenha defendido a dissolução de grandes empresas de tecnologia como sua rival Elizabeth Warren, ele sugeriu uma regulamentação mais rigorosa para proteger a privacidade das pessoas.