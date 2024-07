O telescópio Gaia foi atingido por um micrometeorito e por uma tempestade solar

Nos últimos meses, o telescópio espacial Gaia enfrentou uma série de desafios significativos devido a fenômenos astronômicos que afetaram o seu funcionamento.

ANÚNCIO

Gaia —que é operado pela Agência Espacial Europeia (ESA)— foi atingido por um micrometeorito e, posteriormente, por uma tempestade solar. Isso levou uma equipe de cientistas e engenheiros a fazer ajustes importantes para garantir a continuidade de sua missão.

Quais danos Gaia sofreu?

No caso do micrometeorito, ele colidiu com a estrutura do telescópio em abril deste ano, enquanto viajava pelo espaço a alta velocidade. O incidente causou danos no equipamento projetado para capturar a luz de objetos distantes, comprometendo temporariamente sua capacidade de observação.

Enquanto os engenheiros avaliavam a extensão dos danos e as possíveis soluções, outro problema foi adicionado à lista: uma tempestade solar afetou o sistema elétrico do telescópio, agravando a situação.

Um dos principais desafios que surgiram após a tempestade solar foi uma falha no software de detecção de falsos positivos. O sistema, responsável por filtrar sinais indesejados, começou a confundir os sinais eletromagnéticos do espaço com seus próprios sinais elétricos, afetando seriamente a capacidade do Gaia de identificar e catalogar objetos astronômicos. Esse problema destacou a complexidade de operar instrumentos sensíveis em um ambiente espacial tão dinâmico e hostil.

Gaia continuará em funcionamento?

Apesar desses contratempos, a equipe por trás do Gaia não desistiu. Durante meses, engenheiros, astrônomos e físicos trabalharam incansavelmente para resolver os problemas.

Os impactos de micrometeoritos, embora não sejam incomuns na órbita de Gaia, representaram um desafio adicional na já complexa tarefa de manter o telescópio operacional. Graças à sua dedicação e esforço, Gaia conseguiu recentemente retomar suas observações.

ANÚNCIO

Estes eventos proporcionaram lições valiosas para futuros projetos espaciais. Os ajustes e melhorias implementados no Gaia servirão como referência crucial para a construção e operação de novos telescópios, garantindo que estejam melhor preparados para enfrentar as adversidades do espaço.

A missão Gaia

Em 19 de dezembro de 2013, um foguete Soyuz decolou da Guiana Francesa, levando consigo o telescópio espacial Gaia. Seu destino final: o ponto L2 de Lagrange, uma localização no espaço, a cerca de 1,5 milhões de quilômetros da Terra.

Este ponto é ideal para observações astronômicas devido à sua estabilidade gravitacional, o que permite que o Gaia faça medições precisas sem as interferências da atmosfera terrestre.

O objetivo principal do Gaia é catalogar cerca de 1 bilhão de estrelas e outros objetos na Via Láctea. Para isso, o instrumento está equipado com dois telescópios e um sensor fotométrico que mede a luminosidade, temperatura e composição química das estrelas.

Cada dia, Gaia envia para a Terra aproximadamente 25 gigabytes de dados que são processados e analisados por uma equipe internacional de astrônomos e engenheiros. Os dados coletados permitiram criar um mapa tridimensional da nossa galáxia, com uma precisão sem precedentes.