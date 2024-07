O que é a Aliança de Superinteligência Artificial (ASI): uma nova era para ‘descentralizar’ a IA

AVISO: Este artigo explicará superficialmente e de forma geral o que é a Artificial Superintelligence Alliance (ASI), também conhecida na América Latina e em países de língua espanhola como a Aliança de Superinteligência Artificial. Devido à natureza do tema, alguns tópicos financeiros serão abordados, mas em nenhuma circunstância o texto deve ser considerado como um conselho financeiro.

Num movimento sem precedentes, três projetos líderes no campo da IA e blockchain - Fetch.ai, SingularityNET e Ocean Protocol - uniram-se para formar a Aliança de Superinteligência Artificial, conhecida globalmente como a Artificial Superintelligence Alliance (ASI). Esta é uma iniciativa relativamente audaciosa que busca redefinir o cenário da IA, impulsionando um ecossistema descentralizado, eficiente e acessível para todos.

Para aqueles que não estão envolvidos no mundo das criptomoedas, pode parecer um pouco complexo de entender, ou pelo nome, poderia parecer que se trata de um projeto no estilo do ChatGPT ou Google Gemini. Mas é um pouco mais complexo e aqui tentaremos explicar do que se trata.

A Aliança de Superinteligência Artificial (ASI) trata de IA, mas não é o único foco

Conforme explicado pelo site OKX, cujo artigo é tão extenso quanto imperdível para aprofundar o assunto, o objetivo principal da ASI é democratizar o acesso à Inteligência Artificial (IA), desafiando o atual domínio das grandes empresas de tecnologia nesse campo. Isso é alcançado através da descentralização do controle e da propriedade da tecnologia.

A aliança pretende garantir que os benefícios da IA sejam distribuídos de forma equitativa e beneficiem um maior número de pessoas. Usando como ponto de partida a fusão das capacidades da Fetch.ai, SingularityNET e Ocean Protocol para criar uma infraestrutura de IA sem precedentes. Esta base sólida permitirá o desenvolvimento de aplicações de IA mais complexas, poderosas e escaláveis, estabelecendo as bases para um futuro impulsionado pela inovação tecnológica. Em teoria.

DALL-E Imagem conceitual da IA

Ao chegar a esta nova era, onde Sam Altman definitivamente estaria em apuros, a Aliança de Superinteligência Artificial ofereceria uma variedade de benefícios muito atraentes que impulsionariam o avanço responsável e ético da IA. Assim como se espera que OpenAI fizesse no início de sua fundação antes de Microsoft abrir a carteira para financiar a entidade e se envolver profundamente.

Quais benefícios teria a Aliança de Superinteligência Artificial (ASI)?

Na teoria, o desenvolvimento de uma IA superinteligente sem controle centralizado por grandes empresas que já são muito visíveis hoje em dia graças aos seus chatbots, permitirá uma distribuição mais equitativa de seus benefícios. Isso levaria a um crescimento mais sólido, escalável e até mesmo "democrático" dessa tecnologia, sem que as decisões recaiam em um único indivíduo, como tem acontecido com a OpenAI.

Também se contaria com uma infraestrutura de IA aprimorada pelo simples fato de alcançar a fusão das capacidades técnicas dos três projetos fundadores que estabeleceriam as bases da ASI. Mesmo no cenário mais romântico, a combinação de tecnologias permitirá soluções de IA inovadoras e versáteis.

Blockchain Algoritmos podem beneficiar a todos (PIXABAY, Freepik)

Na verdade, impulsionando o nascimento deste projeto, para facilitar a participação na ASI, foi estabelecido um processo de migração de tokens simples e seguro. Os usuários poderão converter seus tokens FET, AGIX e OCEAN no novo token ASI em duas fases.

A primeira envolve a mudança de marca do projeto, a fusão de tokens e a remoção de AGIX e OCEAN de exchanges centralizados. Enquanto a segunda fase trata da mudança do ticker do token para ASI, a implementação desse token ASI em diferentes blockchains, a atualização da rede Fetch.ai, a migração de moedas e a melhoria do próprio sistema.

Parece um esquema Ponzi ultra elaborado do século XXI sob o frenesi dos sistemas de IA? Com certeza, mas algo semelhante era pensado sobre o Bitcoin e vejam onde está até agora.