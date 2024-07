Diretamente do futuro: novo táxi aéreo conceitual que se desloca com levitação magnética

Aparece um novo táxi aéreo conceitual que se desloca com levitação magnética

A empresa aeroespacial americana Maglev Aero revelou detalhes sobre o desenvolvimento de uma nova geração de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL) impulsionadas por um ventilador giratório levitado magneticamente.

Durante um webinar em 23 de agosto organizado pela GE Additive, o cofundador da Maglev, Roderick Randall, falou sobre o novo conceito de táxi aéreo, que, segundo ele, seria substancialmente mais silencioso e rápido do que outros eVTOL em desenvolvimento.

A levitação magnética no centro do desenvolvimento

O conceito é uma aeronave com asas de quatro a seis passageiros impulsionada por um grande ventilador levitado magneticamente que gira em torno da cabine de passageiros da nave. A levitação magnética envolve o uso de ímãs para fazer objetos levitarem, uma tecnologia utilizada há muito tempo por fabricantes de trens para levantar trens dos trilhos, reduzindo o atrito.

"Levita magneticamente como sistema de propulsão" e tem "zero fricção de rolamento", diz Randall sobre o design. Sua empresa revelou o conceito em junho durante o salão aeronáutico de Paris.

O conceito só se tornou viável recentemente graças às melhorias na tecnologia de design de aeronaves e aos avanços na fabricação aditiva (também conhecida como impressão 3D), diz Randall, observando que o método agora permite a produção de peças metálicas fortes e leves.

A GE será o fornecedor

A GE Additive, uma divisão do fabricante de motores GE Aerospace de Ohio, está fornecendo componentes fabricados com aditivos para a Maglev para o projeto. Randall aponta que a GE Aerospace já obteve a certificação da Administração Federal de Aviação para peças de turbofan impressas em 3D. Ele não revela um cronograma de desenvolvimento.

O conceito de ventilador Maglev, chamado de "HyperDrive", teria múltiplas pás e um sistema que permitiria "controles individuais de passagem das pás".

O ventilador forneceria sustentação vertical durante as decolagens e pousos e giraria 90° para fornecer impulso para o voo para a frente, durante o qual as asas do avião forneceriam sustentação. O uso de ventiladores contrarrotativos eliminaria a necessidade de um rotor de cauda, afirma Randall.

Um sistema de propulsão elétrica, híbrida-elétrica ou baseada em hidrogênio poderia alimentar o ventilador. Randall diz que a aeronave conceitual poderia voar a velocidades de cerca de 260 nós (483 km/h), aproximadamente o dobro da velocidade de outros designs de eVTOL.

"O sistema de rotor pode girar e [o avião] voar horizontalmente... com asas", diz Randall, e acrescenta que sua equipe já demonstrou o conceito em pequena escala.

Insiste em que o design, com apenas o sistema de ventilador central, seria substancialmente mais silencioso do que muitos outros táxis aéreos que estão atualmente sendo desenvolvidos por várias empresas emergentes. A maioria desses designs utiliza múltiplos ventiladores giratórios para fornecer elevação vertical e para frente. Alguns têm asas, outros não.

Estes desenhos são muito barulhentos e não possuem o desempenho necessário para aproveitar plenamente um mercado avaliado em 1 trilhão de dólares em 2040 e 9 trilhões de dólares em 2050, diz Randall.

Ser mais silencioso permitirá que o conceito de Maglev cumpra as ordenanças locais sobre ruído e obtenha uma maior aceitação pública. "Para poder penetrar no mercado de massa, é necessário que seja muito mais silencioso. É aí que estamos focando".

Maglev tem financiamento das empresas de investimento Breakthrough Energy e Material Impact.