A Intel finalmente encontrou a causa do superaquecimento de seus processadores Core i9

Lembram-se quando apresentamos os processadores Intel Core Raptor Lake da 13ª geração? Foi em 2022 quando a empresa apresentou esta poderosa peça de hardware que prometia levar a empresa para o futuro, numa situação que se tornava cada vez mais necessária diante do avanço da Apple com seus processadores M1, M2 e agora M3. No início, parecia que a empresa estaria à altura da concorrência, mas então os computadores com seus processadores Core i9 começaram a falhar.

Durante um longo período de tempo, fóruns de suporte técnico e algumas redes sociais como o Reddit foram inundados com dúvidas, ataques e consultas sobre esse fenômeno cada vez mais recorrente. Entre os usuários, surgia do nada um episódio de instabilidade absoluta nos computadores, desencadeando uma reação em cadeia em que o computador em questão inevitavelmente aquecia acima dos níveis normais em questão de segundos ou minutos.

Intel Core i9 Reddit

O problema existe há meses, se não mais de um ano, ocorrendo em fóruns e levando a uma série considerável de especulações sobre as causas desse problema, atribuindo as falhas a uma ampla gama de ocorrências, desde as últimas atualizações do sistema operacional Windows 11 até possivelmente altas demandas de recursos por parte de jogos de PC de última geração.

Mas o motivo por trás de tudo era algo um pouco diferente.

A Intel revela tudo sobre o sobreaquecimento de suas CPUs

Uma publicação no site oficial de suporte à comunidade da Intel revela que finalmente identificaram a causa dos problemas de instabilidade que afetavam seus processadores Core i9 de 13ª e 14ª geração. De acordo com a empresa, o culpado é um "voltagem operacional elevada" gerada por um "algoritmo de microcódigo defeituoso". Essa situação causava falhas e erros em alguns equipamentos, especialmente durante sessões de jogos, resultando em superaquecimento.

A boa notícia é que a própria empresa anunciou as causas do problema juntamente com sua solução: um patch de microcódigo que está programado para ser lançado aos fabricantes de placas-mãe até meados de agosto deste ano de 2024. Portanto, a Intel recomenda aos usuários afetados que entrem em contato com o suporte técnico da empresa enquanto isso.

Core i9 Descoberta a causa das falhas

Os problemas de instabilidade nas CPUs da 13ª e 14ª geração da Intel foram tornados públicos pela primeira vez em abril deste ano, após meses de queixas acumuladas por parte dos consumidores. Especificamente, os utilizadores dos processadores Intel Core i9-13900K e i9-14900K começaram a relatar falhas frequentes, especialmente em jogos, o que deu início ao drama que finalmente teria um fim.

Um vídeo do YouTube pressionou a Intel

Apesar da intervenção tardia da Intel e das atualizações da BIOS da placa-mãe, o problema não foi completamente resolvido. Isso aumentou a pressão sobre a empresa para encontrar uma solução definitiva, especialmente após a publicação de um vídeo pelo desenvolvedor de Path of Titans, Alderon Games,, onde foram revelados "milhares" de falhas no jogo que afetavam os usuários com CPUs Intel das últimas gerações.

O patch de microcódigo que a Intel está preparando para ser honesto representa sim um passo importante para resolver os problemas de instabilidade nas CPUs afetadas.

Mas para alguns pode não ser agradável ter que esperar algumas semanas extras para finalmente ter um processador estável. No entanto, antes tarde do que nunca.