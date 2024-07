A AMD contra-ataca: vazamento confirma que as novas Radeon RDNA 4 teriam Ray Tracing

As placas gráficas Radeon da AMD, embora ofereçam um bom desempenho geral, ficaram para trás em termos de tecnologia de Ray Tracing, uma técnica avançada de iluminação que oferece gráficos mais realistas em jogos. No entanto, isso está prestes a mudar com a chegada da nova geração RDNA 4, de acordo com um vazamento recente.

Fechando a lacuna com a NVIDIA

No entanto, as últimas filtragens sugerem que a arquitetura RDNA 4 da AMD trará melhorias significativas no desempenho do Ray Tracing, aproximando-se dos líderes de mercado, as placas RTX da NVIDIA. Isso se deve a várias implementações-chave:

Duplo motor de interseção de Ray Tracing: Esta tecnologia duplica a eficiência do processamento de Ray Tracing, permitindo um desempenho maior e uma melhor precisão.

Esta tecnologia duplica a eficiência do processamento de Ray Tracing, permitindo um desempenho maior e uma melhor precisão. Nó RT de 64 bits: Este novo nó aumenta a capacidade de processamento do Ray Tracing, permitindo cálculos mais complexos e efeitos mais realistas.

Este novo nó aumenta a capacidade de processamento do Ray Tracing, permitindo cálculos mais complexos e efeitos mais realistas. Otimização de pares de triângulos para Ray Tracing: Esta técnica melhora a eficiência na detecção de interseções entre raios e objetos 3D, reduzindo a carga de trabalho do processador e melhorando o desempenho geral.

O que significam essas melhorias para os jogadores?

Em resumo, as novas Radeon RDNA 4 com Ray Tracing aprimorado podem oferecer:

Gráficos mais realistas e envolventes: Os jogos com Ray Tracing ativado ficarão ainda mais impressionantes, com iluminação e sombras mais precisas e realistas.

Os jogos com Ray Tracing ativado ficarão ainda mais impressionantes, com iluminação e sombras mais precisas e realistas. Maior desempenho em jogos com Ray Tracing: As melhorias no processamento do Ray Tracing devem se refletir em uma maior fluidez e uma melhor experiência de jogo.

As melhorias no processamento do Ray Tracing devem se refletir em uma maior fluidez e uma melhor experiência de jogo. Mais opções para os jogadores: Com um desempenho de Ray Tracing competitivo, as Radeon RDNA 4 se tornam uma opção mais atraente para os jogadores que buscam o melhor em gráficos e desempenho.

Embora a informação provenha de uma fonte não oficial, as filtragens anteriores deste mesmo vazador têm se mostrado precisas. Se confirmadas, as melhorias no Ray Tracing da RDNA 4 representariam um passo importante para a AMD em sua competição com a NVIDIA pelo domínio do mercado de placas gráficas.

Espera-se que as novas placas gráficas Radeon RDNA 4 sejam lançadas no final deste ano ou início do próximo. Os jogadores que procuram a melhor experiência em Ray Tracing certamente estarão atentos às novidades da AMD.

As filtragens também sugerem que RDNA 4 oferecerá melhorias no desempenho geral de rasterização, além das melhorias no Ray Tracing. Espera-se que as primeiras placas de vídeo RDNA 4 sejam os modelos topo de gama, seguidos por modelos de gama média e baixa ao longo do tempo. Os preços das novas placas de vídeo Radeon RDNA 4 ainda não foram anunciados.