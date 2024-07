Quer dinheiro sem fazer nada? Sam Altman lançou um experimento para conseguir isso

As pesquisas iniciais se concentram em aspectos básicos, como como as pessoas gastam seu dinheiro e se podem manter uma vida normal com uma renda mensal básica

Um estudo apoiado por Sam Altman mostra que fornecer pagamentos garantidos a pessoas de baixa renda sem condições pode levar a uma ligeira redução no trabalho, permitindo-lhes ter mais tempo livre.

O experimento está em andamento há oito anos e começou a apresentar seus primeiros resultados. Trata-se de um estudo que busca entender o que aconteceria se todas as pessoas recebessem dinheiro gratuitamente de forma regular.

Liderada pela OpenResearch, um laboratório de inovações futuristas ligado à OpenAI, a iniciativa já conta com 3 mil participantes que, em sua maioria, têm usado o dinheiro recebido para atender às necessidades básicas, pagar despesas médicas e ajudar os outros.

Como foram escolhidos os participantes?

No total, cerca de US$45 milhões foram distribuídos entre milhares de pessoas nos Estados Unidos: 3 mil participantes em Illinois e Texas receberam US$1.000 por mês durante três anos, o que representou um aumento de 40% em seus rendimentos.

Elizabeth Rhodes, diretora da OpenResearch, disse à Forbes que “o objetivo é produzir os dados e disponibilizá-los às pessoas da forma que melhor lhes convier, e o mais amplamente possível.”

Durante o ensaio, foram coletados dados por meio de pesquisas online, entrevistas, pesquisas por telefone, registros educacionais e relatórios de crédito, entre outros.

Quais foram os resultados?

Embora, por enquanto, as pesquisas iniciais se concentrem em aspectos básicos (por exemplo, como as pessoas gastam o dinheiro e se conseguem manter uma vida normal com uma renda mensal básica), os resultados revelaram que os beneficiários da renda básica trabalhavam entre 1,3 e 1,4 horas a menos por semana em comparação com o grupo de controle. Em vez de trabalhar durante essas horas, os beneficiários usavam o tempo para atividades de lazer.

Os participantes também aumentaram seus gastos com serviços de saúde: os beneficiários das transferências de dinheiro tiveram um aumento de 26% no número de hospitalizações no último ano, em comparação com o grupo de controle. Além disso, houve um aumento de 10% na probabilidade de terem visitado uma sala de emergência.

As expectativas iniciais foram cumpridas?

Apesar das expectativas iniciais de que os participantes conseguiriam salários melhores ao encontrar empregos mais bem remunerados, esse cenário não se concretizou.

E os pesquisadores pensaram que, com esse apoio econômico, os envolvidos poderiam se dar ao luxo de buscar empregos melhores ou sair de empregos ruins; no entanto, não encontraram nenhum impacto na qualidade do emprego.

Continuidade do estudo

Da OpenResearch, espera-se continuar a recolher dados e conclusões sobre este controverso experimento. Os investigadores continuarão a estudar os resultados do experimento, enquanto outras cidades nos Estados Unidos realizam suas próprias experiências com o conceito de renda básica universal.