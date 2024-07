O WhatsApp agora tem inteligência artificial: como usá-la e tudo o que você pode fazer com ela

O WhatsApp continua se renovando para todos os seus usuários e agora está disponível o uso de inteligência artificial para tornar nossas vidas mais fáceis. A nova atualização já está disponível para aqueles que baixaram ou atualizaram para a última versão, oferecendo ferramentas inovadoras dentro de um chatbot.

Conforme explicado no Infobae, você verá a IA do serviço de mensagens representada por um círculo azul, que será usado para responder mensagens, interagir com outros contatos ou gerar informações de sua preferência, por utilidade ou mero entretenimento.

O WhatsApp continua se renovando e agora incorpora IA Unsplash: Jakub Zerdzicki / Freepik | (Unsplash: Jakub Zerdzicki / Freepik)

O positivo é que apenas é necessário ter a versão mais recente para desfrutar desta alternativa, pois não faz parte de um pacote premium, nem são necessárias aplicações adicionais.

Como se usa e para que serve a inteligência artificial do WhatsApp?

Bem, os criadores do WhatsApp integraram a inteligência artificial ao aplicativo através de um chatbot, semelhante ao ChatGPT da OpenAI ou ao Gemini do Google, ao qual você pode fazer perguntas ou solicitar informações que precise instantaneamente.

"A mesma fonte explica que este assistente virtual é baseado no modelo de linguagem Llama 3, o mais recente desenvolvido pela Meta, e até mesmo vimos um vídeo promocional no qual Mark Zuckerberg pede para transformar várias de suas fotografias em animações onde ele aparece como um cowboy, um estilista de moda em LA ou um cantor."

É por isso que pressentimos que as possibilidades são bastante amplas e vêm para promover a imediatez nas conversas.

Para usar a inteligência artificial no WhatsApp, você precisa atualizar o aplicativo, ir para onde diz Chats e logo acima do ícone de novo chat, você verá o círculo azul que representa o Meta AI. Pressione e então só precisará inserir a consulta desejada através de texto. Em algumas regiões, é possível enviar até mesmo imagens. A partir desse momento, será um chat salvo na lista de conversas.