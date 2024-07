Levitação magnética para detectar doenças? Como essa tecnologia pode diagnosticar distúrbios

Se houvesse um lugar onde não esperávamos encontrar a levitação magnética, era nos processos de diagnóstico médico. É uma prova de que não podemos subestimar os cientistas e suas capacidades de aplicar inovações tecnológicas em qualquer cenário do dia a dia.

Já vimos a levitação magnética em trens, bicicletas, motos, há projetos para implementá-la em carros e como método de propulsão para aviões e até mesmo para naves espaciais. É uma das iniciativas mais interessantes devido ao seu baixo nível de emissão. Sendo assim, por ser amigável ao meio ambiente, já é algo que tem metade do caminho percorrido.

E embora seja uma tecnologia que tem sido refletida em muitas inovações científicas, é bastante curioso saber como conseguiram implementá-la na medicina.

A iniciativa é de um grupo de cientistas da Universidade Estadual de Michigan (MSU), que trabalham em algo chamado Programa de Saúde de Precisão. O mesmo portal da instituição de ensino norte-americana explica em uma resenha que o método científico de levitação magnética que eles usaram para a detecção de doenças é o mesmo usado para o trem Maglev.

O que eles fazem é separar diferentes tipos de partículas com base em suas densidades ou pesos usando energia eletromagnética, ou seja, ímãs. Qualquer elemento líquido assume uma posição em um local de acordo com seus componentes. Um exemplo disso é a gordura ou óleo na água, que se agrupa em círculos separados.

Os cientistas aplicaram o método de levitação magnética para separar qualquer partícula no sangue, independentemente de seu peso, e assim detectar diferentes tipos de proteínas.

Teste de laboratório

Levitação magnética para identificar proteínas

“Quando colocamos algo em um líquido, ele se separa em sedimentos de acordo com seu peso. Mas outra força - a força magnética - pode anular o peso e fazer as proteínas levitarem. Isso nos permite definir com muito mais precisão a densidade das proteínas em solução”, disse Morteza Mahmoudi, professor adjunto do programa da MSU.

"É importante poder medir com precisão a densidade das proteínas no corpo, pois as proteínas desempenham papéis importantes tanto na saúde quanto na doença", afirmam os especialistas em seu estudo.

"Por exemplo, as lipoproteínas transportam gorduras para as células, as proteínas de anticorpos desempenham papéis na imunidade e as proteínas de coagulação ajudam na coagulação do sangue. Os métodos atuais para medir a densidade das proteínas em líquidos não são confiáveis e frequentemente destroem as propriedades fundamentais das proteínas", explicaram.

Nos primeiros estudos, foi possível detectar que alguns doadores de sangue sofrem de distúrbios relacionados a opioides. Mahmoudi disse que ele e sua equipe estão atualmente trabalhando no uso de MagLev para identificar outros tipos de doenças crônicas, como esclerose múltipla e câncer, nas quais o diagnóstico preciso é fundamental e, em muitos casos, salva vidas.