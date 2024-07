A descoberta de “oxigênio escuro” no fundo do oceano Pacífico surpreende os cientistas e pode reescrever as origens da vida

O segredo da vida na Terra pode ser mais profundo do que pensávamos. Cientistas descobriram que os nódulos metálicos no fundo do oceano estão produzindo oxigênio na total escuridão sem qualquer ajuda de organismos vivos, o que pode alterar nossa compreensão sobre a origem da vida.

Esta descoberta foi revelada em um estudo inovador publicado na revista Nature Geoscience.

Estúdio

“Acredito que devemos revisar perguntas como: onde a vida aeróbica (vida que requer oxigênio) poderia ter começado?”, disse em comunicado o autor principal do estudo, Andrew Sweetman, professor de ecologia de fundo marinho na Associação Escocesa de Ciências Marinhas (SAMS) em Oban, Reino Unido.

Sweetman e sua equipe descobriram o fenômeno, chamado de “oxigênio escuro”, acidentalmente enquanto coletavam amostras do leito marinho a mais de 4 quilômetros de profundidade em uma faixa de 4,4 milhões de metros quadrados de fundo marinho localizada entre o México e o Havaí.

Investigação

Originalmente, foi proposto avaliar os impactos da extração dos grãos de metal mencionados anteriormente, incluindo cobalto, níquel e metais de terras raras como o cério (um componente essencial de certos produtos eletrônicos).

No entanto, ao escanear o fundo do mar, os sensores detectaram emissões misteriosas de oxigênio originadas na área.

Este fenômeno parecia impossível, já que a área era muito profunda para que a luz penetrasse e, portanto, estimulasse a fotossíntese, o processo pelo qual as plantas e outros organismos convertem água e dióxido de carbono em oxigênio e energia.

No entanto, esta descoberta marcou a primeira vez que os cientistas observaram a geração de oxigênio sem a participação de organismos.

Sweetman ficou tão surpreso com a descoberta que "inicialmente pensou que os sensores estavam com defeito".

O cientista surpreso disse: “Em todos os estudos realizados nas profundezas marinhas, apenas se observou que o oxigênio é consumido em vez de produzido.” Ele enviou o equipamento ao fabricante para ser analisado, e lá confirmaram que estava funcionando corretamente.

“Oxigênio escuro”

Sweetman determinou, por meio de experimentos posteriores, que os nódulos metálicos criam este “oxigênio escuro” através de um processo chamado eletrólise da água do mar.

Isso ocorre quando a água do mar se divide em oxigênio e hidrogênio enquanto está perto de uma carga elétrica, que neste caso é fornecida por elipses metálicas altamente carregadas como uma bateria aquática.

Os autores escreveram no comunicado: "Para que ocorra a eletrólise da água do mar, apenas é necessário um volt de 1,5 V, o mesmo que uma pilha AA típica." "A equipe analisou vários nódulos e registrou leituras de até 0,95 volts nas superfícies de alguns, o que significa que podem ocorrer voltagens significativas quando os nódulos são agrupados".

Em outras palavras, a natureza é muito metálica.

Em última análise, Sweetman acredita que a descoberta poderia desafiar nossa percepção de como a vida começou na Terra há cerca de 3,7 bilhões de anos.

"Para que haja vida aeróbica no planeta, é necessário haver oxigênio e, de acordo com nosso conhecimento, o suprimento de oxigênio à Terra começou com os organismos fotossintéticos", afirmou. "Mas agora sabemos que o oxigênio é produzido nas profundezas marinhas, onde não há luz."

Esta revelação também gera preocupações sobre as possíveis ramificações ambientais da coleta de pedaços metálicos, que poderiam fornecer uma fonte crucial de oxigênio para esses habitats de águas profundas.