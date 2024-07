Viagens curtas ao espaço causam câncer? Estudo acende alarmes para turistas espaciais

O DNA do corpo humano sofre com as mudanças bruscas de altitudes em curtos períodos de tempo

O turismo espacial está abrindo espaço para pessoas que queiram ver a Terra de uma perspectiva que, até pouco tempo atrás, era exclusiva de cientistas e agências espaciais governamentais ou privadas. Agora, qualquer pessoa com muito dinheiro pode comprar um bilhete para fazer uma viagem para fora da atmosfera terrestre.

No entanto, pode não ser muito recomendável fazer viagens ao espaço em curtos períodos de tempo. Um estudo realizado por Susan Bailey, professora de Oncologia e Biologia do Câncer Radioterápico na Universidade Estadual do Colorado, descobriu certos riscos de câncer em viagens de ida e volta à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

A especialista em oncologia analisou os dados médicos da missão Inspiration4 da SpaceX, que ocorreu em 2021. Especificamente, eles examinaram uma parte do DNA das pessoas chamada telômeros.

De acordo com o Slash Gear, a equipe da professora Bailey descreve os telômeros como “a ponta de plástico que evita que o cordão de um sapato se desfie”. Essa célula tem a função de proteger as extremidades dos cromossomos e tende a encurtar com o passar dos anos.

As viagens ao espaço e o câncer

Os membros da tripulação registraram um aumento no comprimento dos telômeros e três dias depois eles encurtaram drasticamente.

Em dezembro passado, a NASA abriu uma chamada ao público em geral interessado em se tornar astronauta Getty Images

A missão Inspiration4 foi curta e isso chamou a atenção dos membros da equipe da professora Bailey. Então, eles revisaram o DNA do astronauta Scott Kelly, que passou um ano na ISS e teve a mesma experiência, mas não em um período de tempo mais longo.

Embora o encurtamento dos telômeros tenha sido registrado em missões de um ano e missões de dias, os pesquisadores encontram um alcance maior em viagens prolongadas ao espaço. Enquanto nos casos de estadias curtas não há muito o que fazer.

A exposição à radiação é o que influencia o DNA dos astronautas. O encurtamento dos telômeros aumenta o risco de desenvolver doenças como câncer e demência.

Da mesma forma, são necessadas mais pesquisas para corroborar se o encurtamento dos telômeros é um produto direto das viagens ao espaço e da simples exposição à radiação.