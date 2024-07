Terminus: assim será chamada a primeira colônia em Marte estabelecida por Elon Musk

Elon Musk, conhecido por sua liderança na SpaceX e Tesla, decidiu que a primeira cidade em Marte se chamará ‘Terminus’. Essa denominação surgiu a partir de uma sugestão feita por um usuário na rede social X, à qual Musk respondeu afirmativamente no final de junho com a mensagem: “Isso tem meu voto”.

O nome Terminus para a primeira cidade em Marte não só simbolizaria o final de uma longa jornada, mas também o início de uma nova era na expansão da humanidade para além da Terra. Os desafios são grandes, mas cada passo dado pela SpaceX aproxima um pouco mais a visão de Elon Musk de transformar Marte em um novo lar para a humanidade.

Qual será a estratégia de colonização de Marte de Elon Musk?

O projeto de Musk, um dos mais ambiciosos na história da exploração espacial, busca transferir um milhão de pessoas para o planeta vermelho nos próximos 25 anos.

Para tornar realidade sua visão, Elon Musk, apoiado em sua empresa SpaceX, planeja enviar uma série de materiais essenciais para Marte em sua nave Starship. Esses materiais incluem equipamentos e recursos para a construção de infraestrutura, geração de energia e mineração, entre outros.

Segundo Musk, a capacidade de gerar esses recursos em Marte é vital para a viabilidade da colônia a longo prazo.

Quais são os principais desafios da colonização de Marte?

O projeto enfrenta numerosos desafios, pois o desenvolvimento da Starship ainda está em fases de teste.

Desde o ano de 2023, o veículo realizou quatro voos de teste, conseguindo sucesso apenas no último deles em junho, atingindo todos os objetivos e amerissando suavemente no Oceano Índico.

Apesar desses desafios, as expectativas para a Starship são altas. Musk antecipou que pelo menos mais seis voos do foguete serão realizados este ano.

Um dos próximos objetivos é aterrissar o propulsor do veículo na base de lançamento da Starbase, em vez de fazê-lo no Golfo do México, o que seria um passo significativo para reutilizar o foguete de forma completa.

Reutilização de foguetes: um pilar fundamental

A reutilização é uma capacidade que a SpaceX considera essencial para reduzir os custos dos voos espaciais. Essa capacidade não só reduz custos, mas também aumenta a frequência e eficiência das missões espaciais.

Para se ter uma ideia, atualmente, a empresa alcança uma reutilização de 80% com seu foguete Falcon e tem como objetivo alcançar uma reutilização completa com a Starship.

Qual é o papel da NASA em tudo isso?

A NASA compartilha a confiança no potencial da Starship. A agência contratou a SpaceX para futuras missões tripuladas à Lua, confiando no sucesso do desenvolvimento do veículo.

Lembremos que a última missão tripulada à Lua foi a Apollo 17 em 1972; desde então, nenhuma tripulação viajou além da órbita terrestre baixa.

Assim sendo, o sucesso da Starship em futuras missões poderia marcar o retorno dos seres humanos à exploração do espaço profundo e abrir as portas para um eventual assentamento humano em outros planetas.