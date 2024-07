Potencialize sua experiência no YouTube com esta extensão para usuários avançados

Enhancer for YouTube

Se é um fã do YouTube, esta ferramenta é indispensável para você. Estamos falando do Enhancer for YouTube, uma extensão que te fará questionar por que o seu navegador não inclui essas funcionalidades por padrão.

Criada para aproveitar ao máximo o YouTube, a extensão está repleta de todo tipo de funções que permitem, entre outras coisas, controlar a velocidade de reprodução e o nível de volume com a roda do mouse ou automatizar tarefas repetitivas, como selecionar a qualidade de reprodução adequada.

Quais são as principais funções do Enhancer for YouTube?

Com esta extensão, as pessoas podem configurar e controlar os seguintes elementos do YouTube:

Tópico: personalizar a aparência do YouTube de acordo com o seu gosto.

personalizar a aparência do YouTube de acordo com o seu gosto. Controles do reprodutor de vídeo: inclui opções como loop, aumento de volume, cartões informativos, modo cinema, reprodutor pop-up, velocidade de reprodução e filtros, entre outros.

inclui opções como loop, aumento de volume, cartões informativos, modo cinema, reprodutor pop-up, velocidade de reprodução e filtros, entre outros. Localização dos controles: decida onde deseja que os controles apareçam na interface.

decida onde deseja que os controles apareçam na interface. Qualidade de reprodução: configure a qualidade de reprodução padrão para todos os vídeos.

configure a qualidade de reprodução padrão para todos os vídeos. Volume: ajuste o volume padrão de reprodução.

ajuste o volume padrão de reprodução. Reprodução automática: controle se os vídeos são reproduzidos automaticamente ou não.

controle se os vídeos são reproduzidos automaticamente ou não. Codecs de vídeo: Escolha os codecs que prefere para a reprodução dos vídeos.

Escolha os codecs que prefere para a reprodução dos vídeos. Mini player: use um mini player para uma experiência mais confortável.

use um mini player para uma experiência mais confortável. Tamanho do reprodutor pop-up: ajuste o tamanho do reprodutor pop-up de acordo com suas necessidades.

ajuste o tamanho do reprodutor pop-up de acordo com suas necessidades. Aparência: modifica a aparência geral do reprodutor para que se adapte às suas preferências.

Configurações padrão

Se você costuma alterar regularmente as configurações para vídeos do YouTube, esta extensão também permite que você defina valores padrão para essas configurações. Além disso, oferece opções para gerenciar aspectos que você nem sabia que poderia controlar.

O Enhancer for YouTube está disponível para Firefox e outros navegadores populares como o Chrome.

Como instalar e usar o Enhancer for YouTube?

A extensão oferece uma ampla gama de configurações que melhoram significativamente a forma como você interage com os vídeos. Explicamos como instalá-la em dois dos navegadores mais conhecidos:

Firefox:

Baixe a extensão: vá para a página de complementos do Firefox e procure por Enhancer for YouTube. Instalar: clique em ‘Adicionar ao Firefox’ e siga as instruções para concluir a instalação. Configurar a extensão: depois de instalada, você pode acessar as opções de configuração clicando no ícone da extensão na barra de ferramentas do seu navegador. Aqui você pode personalizar todas as funções mencionadas anteriormente.

