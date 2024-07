O truque do WhatsApp para programar uma resposta automática

O WhatsApp é atualmente o aplicativo de mensagens mais famoso do mundo e, embora esteja um pouco atrasado em relação a outras plataformas como Telegram ou Signal, na verdade oferece algumas opções de uso interessantes que poucas pessoas conhecem, como por exemplo, este truque para enviar respostas automáticas a qualquer pessoa que nos escreva.

Embora as plataformas concorrentes tenham implementado essa função, juntamente com a programação de mensagens, há anos e com uma quantidade muito mais direta e menos comprometedora de etapas, a realidade é que este guia pode ser útil para pessoas que precisam fornecer atenção imediata ao seu projeto de negócios, ou mesmo para aqueles que apenas querem chamar a atenção para não deixar as pessoas no vácuo.

No entanto, é necessário esclarecer que o que explicaremos neste guia não requer a configuração ou o download de complementos não oficiais da plataforma de propriedade do Meta, mas será necessário fazer algumas coisas que um usuário normal do WhatsApp não faria com frequência.

Por que enviar respostas automáticas no WhatsApp

No mundo atual, onde a comunicação instantânea é fundamental, o WhatsApp se tornou uma ferramenta indispensável para empresas e personalidades, onde a interação é a chave de seu projeto. Entre suas funcionalidades, as respostas automáticas se destacam como uma aliada poderosa para otimizar o atendimento ao cliente e fortalecer as relações com seus contatos.

As respostas automáticas do WhatsApp Business, também conhecidas como “Mensagens de Ausência”, são textos predefinidos que são enviados automaticamente aos seus contatos em resposta a várias situações. Isso permite fornecer atendimento 24 horas por dia, mesmo quando você não está disponível para responder manualmente.

Isso permite fornecer atendimento 24 horas por dia ColorSplash

No entanto, como sugerimos, para usar este truque será necessário baixar e configurar o WhatsApp Business, que é a versão oficial do aplicativo popular, mas com funções adicionais focadas especificamente em negócios.

Implementar essas mensagens de ausência é uma boa ideia em geral, pois melhora o atendimento ao cliente, contribui para aumentar a eficiência e promove uma interação melhor, mas deve ser usada de forma criativa e funcional.

Como enviar respostas automáticas no WhatsApp

Existem duas formas principais de configurar respostas automáticas no WhatsApp Business: através do aplicativo de negócios e através da API. Neste momento, vamos nos concentrar na forma mais simples, usando a plataforma que pode ser baixada aqui na Google Play Store ou na App Store da Apple.

Uma vez instalado e configurado, basta seguir estes passos:

WhatsApp | Meta

Abra o aplicativo WhatsApp Business e vá para “Configurações”

Selecione “Ferramentas para a empresa” e depois “Mensagem de ausência”

Ative a opção “Enviar mensagem de ausência”

Edita a mensagem que deseja enviar

Programa quando a mensagem será enviada: sempre, fora do horário comercial ou em um horário personalizado

Escolha para quem enviar a mensagem: para todos ou apenas para os seus contatos

Guarde as alterações

Se usarmos corretamente esta resposta automática, poderemos saudar novos contatos, oferecer suporte técnico, promover ofertas especiais e melhorar nossa interação em geral. Basta sermos criativos e responsáveis.