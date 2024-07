O Google se arrepende e desiste de seu plano de bloquear cookies de terceiros no Chrome

A ética do uso de cookies é, há anos, um dos temas mais delicados e controversos na indústria da navegação na internet. Embora seja um elemento ao qual a maioria dos usuários não presta atenção, é um ponto sério para o cuidado da privacidade de cada indivíduo. Por anos, Google tem abordado o tema e finalmente decidiu tomar uma medida extrema com o Chrome, mas parece que isso não acontecerá afinal.

Num giro inesperado, o Google anunciou que está abandonando seu plano de eliminar cookies de terceiros no Chrome. Em vez disso, a empresa se concentrará em fornecer aos usuários mais controle sobre sua privacidade online por meio de novos recursos no navegador.

Esta decisão vem após anos de incerteza e debate sobre o futuro desses elementos, que, em termos gerais, são pequenos fragmentos de dados que permitem aos anunciantes rastrear os usuários na web.

O perigo dos cookies é real, mas o Google recuou com o Chrome

Ao longo dos anos, temos visto como os defensores do anonimato e da navegação livre entre os usuários da web argumentaram que esses cookies são, até certo ponto, uma violação da privacidade, enquanto os editores e anunciantes os veem como uma fonte crucial de receita da qual dependem para continuar gerando lucros em suas páginas. A própria plataforma do FayerWayer vive em parte disso.

Mas então veio um anúncio crucial, onde o Google originalmente planejou eliminar gradualmente os cookies de terceiros a partir de 2022, mas, como bem relatado pelos colegas da PC Magazine, a data limite foi adiada repetidamente ao longo de dois anos. Como justificativa, a empresa citou a necessidade de mais tempo para desenvolver alternativas viáveis e obter feedback de reguladores, editores e anunciantes.

A solução articulada após esses atrasos finalmente está aqui e resulta que, em vez de eliminar completamente os cookies de terceiros, o Google agora introduzirá uma nova função no Chrome que permitirá aos usuários escolher como seus dados são rastreados.

Esta função ainda não foi detalhada, mas é provável que seja semelhante às ferramentas existentes em outros navegadores, como o Firefox e o Safari, que permitem aos usuários bloquear os cookies de terceiros por site ou de forma geral.

O Chrome vai melhorar suas opções de privacidade, mas o Google está sendo criticado

A decisão do Google de recuar foi recebida com reações mistas. Alguns a veem como uma vitória para a privacidade do usuário, que no final das contas terá mais poder de gestão a partir da interface do navegador, enquanto outros a criticam como um movimento que beneficia o Google ao permitir que mantenha seu controle sobre o mercado de publicidade online.

Ainda resta ver como essa mudança afetará os usuários, editores e anunciantes. A realidade é que, no momento atual, todos, tanto os sites quanto os leitores, precisamos de mais detalhes sobre a nova função de privacidade do Chrome antes de podermos avaliar adequadamente o potencial impacto.

Em todo caso, podemos garantir que o debate sobre os cookies de terceiros e a privacidade online está longe de terminar.