O WhatsApp surpreende com uma nova e divertida funcionalidade: Emojis animados

Quem nunca usou um emoji, que atire a primeira pedra. A verdade é que esses pictogramas tiveram um impacto significativo na forma como nos comunicamos digitalmente. Por um lado, eles permitiram adicionar uma camada de expressão não verbal às mensagens de texto, o que pode ajudar a evitar mal-entendidos e melhorar a comunicação. Por outro lado, também se tornaram uma forma de expressão criativa e podem ser usados para contar histórias, fazer piadas e mostrar personalidade.

ANÚNCIO

Os emojis modernos baseiam-se no padrão Unicode, que permite o seu uso em diferentes sistemas operacionais e plataformas, e o seu nome vem da combinação das palavras japonesas "e" (imagem) e "moji" (caráter). Por que estamos falando sobre eles? Porque são uma parte importante de qualquer sistema, aplicativo ou programa de mensagens, incluindo a joia da coroa: WhatsApp.

E o assunto é que este aplicativo estaria prestes a lançar uma função de emojis animados, que já está sendo testada por um grupo seleto de usuários beta do Android e que se espera que chegue a todos nas próximas semanas. Portanto, imaginem poder enviar um piscar de olho com um emoji de olho piscando, celebrar uma boa notícia com um foguete decolando, ou expressar seu amor com um coração pulsante que bate no ritmo de seus sentimentos.

Como é que funcionam?

O funcionamento é muito simples. Ao enviar um emoji compatível, ele será reproduzido com uma breve animação que dará um toque mais divertido e expressivo à sua mensagem. Um piscar de olhos para o seu melhor amigo, um coração pulsante para o seu parceiro, ou uma risada contagiante para compartilhar com seu grupo familiar: as possibilidades são infinitas. Embora a função ainda esteja em suas primeiras etapas, o WhatsApp já preparou uma seleção de emojis que ganharão vida em suas conversas.

Para saber se um emoji é animado, basta enviá-lo e verificar se a animação é reproduzida.

Como posso obter emojis animados?

Para testar a função de emojis animados, precisas de fazer parte do programa beta do WhatsApp para Android. Podes juntar-te ao programa através da página web do WhatsApp Beta: https://web.whatsapp.com/. Até o momento, não há uma data oficial para o lançamento geral dos emojis animados. No entanto, o grande interesse da comunidade e a resposta positiva dos utilizadores beta sugerem que a função estará disponível para todos num futuro próximo.

Os emojis animados são projetados com a biblioteca Lottie, garantindo que sejam de alta qualidade, leves e escaláveis. Isso significa que eles ficarão ótimos em qualquer dispositivo, sem afetar o desempenho do aplicativo. O WhatsApp também lançou recentemente uma experiência aprimorada de adesivos com o framework Lottie. Isso significa que agora você pode desfrutar de adesivos ainda mais dinâmicos e expressivos em suas conversas.