A NASA está procurando novas ideias para reciclar lixo na Lua

A NASA lançou uma iniciativa chamada LunaRecycle, como parte do programa Centennial Challenges, com o objetivo de incentivar o design e desenvolvimento de soluções de reciclagem para uso na superfície lunar e dentro de habitats pressurizados na lua.

O objetivo é reduzir os fluxos de resíduos sólidos durante as missões lunares de longa duração no âmbito do programa Artemis e melhorar a sustentabilidade de explorações espaciais futuras.

À medida que a NASA se prepara para futuras missões espaciais tripuladas, será necessário considerar como minimizar vários fluxos de resíduos, incluindo os resíduos sólidos, bem como como armazenar, processar e reciclar esses resíduos em um ambiente espacial para que pouco ou nada precise ser devolvido à Terra.

Por que reciclar os resíduos da Lua?

Com tantas missões indo para a lua, tanto privadas como governamentais, alguns cientistas argumentam que a humanidade entrou em uma nova "antropoceno lunar", marcada por uma era em que os humanos estão começando a alterar significativamente a lua.

O conceito de antropoceno lunar tem como objetivo gerar consciência e contemplação sobre nosso impacto na superfície lunar, assim como nossa influência na preservação de artefatos históricos.

Afinal, se pensarmos bem, missões lunares tripuladas anteriores deixaram módulos de aterragem, bandeiras, experiências científicas, bolas de golfe e até mesmo fezes humanas na superfície lunar.

Menos lixo espacial

Através do LunaRecycle, a NASA pretende reduzir o impacto que os astronautas têm na Lua; no entanto, estabelecer uma presença de longo prazo na superfície lunar exigirá transportar uma grande quantidade de carga da Terra para a Lua, destacando a necessidade de processos de reutilização e reciclagem para minimizar a perturbação do ambiente lunar.

"Este desafio focará em abordagens de reciclagem para materiais muito semelhantes àqueles que são difíceis de reciclar. Tem o potencial de destacar abordagens completamente novas para a reciclagem; processos que melhoram a eficiência energética e da água; processos que reduzem os resíduos não utilizáveis e as emissões tóxicas; e soluções em menor escala que poderiam ser implementadas em comunidades de forma mais distribuída do que as instalações de reciclagem atuais", indicam as regras da iniciativa.

O que é o LunaRecycle?

O Desafio LunaRecycle terá duas instâncias de competição, incluindo a instância de "gêmeos digitais", que requer que os participantes projetem um modelo virtual de um sistema que possa reciclar um ou mais fluxos de resíduos sólidos na superfície lunar e fabricar um ou mais produtos finais.

Por outro lado, temos a instância de construção de protótipos, que se concentra em projetar e desenvolver hardware real capaz de reciclar um ou mais tipos de resíduos sólidos na superfície lunar.

O concurso consistirá em duas fases, começando com cada equipe abordando os detalhes técnicos de suas soluções propostas para revisão por um painel de juízes. A Fase 2 dependerá da apresentação de abordagens viáveis para lidar com o desafio na Fase 1, de acordo com as regras preliminares.

Quanto dinheiro os participantes podem ganhar?

O financiamento total para o Desafio LunaRecycle é de US $3 milhões, com US $1 milhão designado para a Fase 1 e US $2 milhões reservados para a Fase 2.

A inscrição para a Fase 1 começa em setembro deste ano, com apresentações até 31 de março de 2025. A avaliação começará em maio, após o que os vencedores serão anunciados, juntamente com as regras da Fase 2.