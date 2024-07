A Casio se associou com a NASA para lançar este impressionante G-SHOCK espacial

Tudo o que você pode encontrar nos detalhes de um dos lançamentos mais recentes da linha G-SHOCK, da Casio, tem a ver com ciência em geral.

O relógio da reconhecida lança marca uma versão temática NASA por sua tonalidade de cores, e inspira muitos de seus designs nos icônicos calculadoras científicas que todos os +35 usávamos nas escolas secundárias.

De acordo com as informações do próprio portal da linha G-SHOCK da Casio, este relógio é chamado GW6900NASA241. Ele é lançado em comemoração aos 50 anos da Casio a nível mundial.

Este novo relógio da Casio, que tem um nome semelhante ao de uma constelação, estrela ou novo planeta do Universo, é a quinta edição de relógios temáticos da NASA.

"Comemora as cinco décadas da Casio na relojoaria histórica e, ao mesmo tempo, mostra sua constante busca por inovação e descoberta. A exploração espacial se baseia nos princípios da física e da matemática, e o compromisso da Casio com a precisão na cronometragem e a engenharia avançada refletem esses esforços", detalharam no site da famosa marca japonesa.

O GW6900NASA241, inspirado nas icônicas calculadoras da Casio, combina perfeitamente a nostalgia com o design moderno. Este relógio destaca a rica história de inovação da Casio no campo da eletrônica e sua influência na relojoaria contemporânea.

Os detalhes do G-SHOCK da NASA

Na mesma página informam que é obtido por encomenda antecipada. Custa cerca de 170 dólares.

A esfera do relógio é decorada com o logotipo da NASA, enquanto o texto ao redor apresenta detalhes em vermelho, amarelo e azul, que lembram os botões das calculadoras clássicas. A pulseira apresenta a bandeira dos Estados Unidos.