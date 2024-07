Conhece Auroville? Esta cidade única funciona sem dinheiro, religião ou governos

Auroville é o nome de uma cidade no sul da Índia, que se ergue como o futuro do que deveria ser a salvação de nossa raça. É reconhecida pela Unesco, organização que a apoia em vários aspectos para evitar a intromissão de outras nações, e destaca-se por ser uma “comunidade” que funciona sem religião, dinheiro em espécie, governos ou sistemas políticos convencionais.

Foi fundada em fevereiro de 1968 por uma francesa chamada Mirra Alfassa, que morreu cinco anos depois (em 1973). No entanto, o desenvolvimento da cidade continuou com a premissa de trabalhar para ter recursos suficientes para viver em paz e harmonia.

O objetivo de Auroville é ensinar ao mundo inteiro como a humanidade deveria viver. Atualmente, vivem lá 3.300 pessoas, de 52 nacionalidades diferentes. A maioria são indianos, mas há pessoas de todos os lugares, de acordo com a France 24.

De acordo com o censo mais recente realizado em maio de 2024, há 33 pessoas em Auroville que nasceram na América Latina e estão divididas da seguinte forma:

Brasil: 7

Colômbia: 5

Chile: 5

Argentina: 8

México: 7

Equador: 1

A Índia reconhece-a como uma "cidade cultural internacional". Uma das maiores conquistas da "comunidade" é que, apesar de estar no meio do deserto, conseguiram transformá-la numa área arborizada plantando mais de 3 milhões de árvores, fazendo com que a cidade cubra hoje cerca de 2.000 hectares.

Desde a sua fundação, Auroville tem sido rotulado como uma seita ou culto com intenções ocultas. Aqueles que se juntam à cidade devem ceder a sua propriedade à comunidade e renunciar à propriedade privada. O objetivo é atingir os 50 mil habitantes.

Ironicamente, para alcançar isso, eles precisam de um investimento de 120 milhões de dólares para remodelar alguns de seus ecossistemas e construir novas moradias para abrigar um maior número de pessoas.