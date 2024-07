Atlântida? Descobrem um microcontinente sob a Groenlândia

O filósofo grego Platão falava, em suas conversas com Timeu e Crítias, sobre um mítico continente que dominava parte da Europa e da Ásia Menor. Sim, estamos falando da Atlântida. Segundo o pensador, possuía uma civilização avançada, com grandes cidades, templos e tecnologia superior, o que a transformava em uma potência naval e militar. No entanto, teria sido destruída por um terremoto e um maremoto em uma única noite, por volta do ano 9.500 a.C., afundando no oceano.

ANÚNCIO

E bem, a Atlântida realmente existiu? A verdade é que tem sido objeto de debate por séculos. Alguns acreditam que a história de Platão era uma alegoria ou metáfora para representar o declínio das civilizações, mas outros acreditam que a Atlântida era sim uma cidade real baseada em um local real, possivelmente a ilha de Creta ou Santorini.

Agora, ao longo da história, várias expedições foram realizadas para encontrar a Atlântida, sem sucesso. Assim, a falta de evidência física fez com que muitos considerassem a Atlântida um mito. No entanto, algumas descobertas arqueológicas, como a cidade submersa de Thera em Santorini, reacenderam o interesse na possibilidade de que a Atlântida tenha existido.

Um microcontinente sob Groenlândia

Agora, não é que tenha sido descoberta a Atlândita, mas Groenlândia, a maior ilha do mundo, abriga um segredo milenar sob sua vasta camada de gelo, recentemente descoberto: um microcontinente. Esta descoberta, feita por uma equipe internacional de cientistas, reavivou o interesse por esta ilha ártica e promete reescrever a história geológica de nosso planeta.

Durante anos, a Groenlândia tem sido objeto de intensas pesquisas científicas. Sua imponente camada de gelo, a segunda maior do planeta depois da Antártida, a torna um laboratório natural inestimável para entender as mudanças climáticas e a evolução geológica da Terra.

Nesta ocasião, um estudo publicado na revista Gondwana Research revelou a existência de um fragmento de crosta continental submerso nas águas geladas do Estreito de Davis, em frente à costa oeste da Groenlândia, como a Atlântida. Este microcontinente, com cerca de 24 quilômetros de comprimento, foi chamado de ‘proto-microcontinente’ devido à sua natureza primitiva.

Os pesquisadores acreditam que este proto-microcontinente se formou entre 33 e 61 milhões de anos atrás, como resultado de complexos movimentos tectônicos na região. Sua descoberta fornece novas pistas sobre a dinâmica das placas tectônicas e a formação de continentes ao longo da história geológica da Terra.

ANÚNCIO

"Este estudo não só nos ajuda a compreender melhor a história geológica do Estreito de Davis, mas também tem implicações mais amplas para nossa compreensão da formação de microcontinentes em todo o mundo", afirma Jordan Phethean, um dos pesquisadores principais do estudo.

A descoberta do proto-microcontinente da Groenlândia abre um novo capítulo na exploração científica da ilha. Espera-se que futuras pesquisas revelem mais detalhes sobre este fragmento de terra submersa e seu papel na configuração atual do planeta.

Esta descoberta é um lembrete de que nosso planeta ainda guarda muitos segredos a serem descobertos. A exploração contínua da Groenlândia e de outras regiões remotas nos permitirá entender melhor a história da Terra e seu futuro.