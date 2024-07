Os novos fones de ouvido e smartwatch da Samsung foram rotulados de ‘clones da Apple’

Samsung está no olho do furacão chamado “críticas nas redes sociais”. Após o evento Unpacked, no qual apresentaram diferentes dispositivos como a nova família de dobráveis Galaxy Fold e Flip 6, a atenção foi para os novos smartwatches e os novos fones de ouvido.

Uma enorme quantidade de usuários da X apontou a Samsung por fazer clones do Apple Watch e dos AirPods. Especificamente, a Samsung apresentou a nova série Galaxy Watch Ultra e os novos Galaxy Buds 3, que, além de seu preço ou características, na verdade parecem muito semelhantes.

Esta resenha não tem a intenção de criticar a Samsung pelo seu lançamento. Mas a aparência de ambos os produtos é muito semelhante a dispositivos que a Apple já havia lançado no passado. Julguem por si mesmos, de acordo com as imagens que mostramos a seguir, cortesia do Apple Hub:

Apple e Samsung Smartwatch e fone de ouvido Surpresa?

Os cronistas especializados do The Verge, que conseguiram colocar as mãos nos Buds da Samsung, destacaram que a semelhança não está apenas na aparência, mas também na funcionalidade.

“Os novos Galaxy Buds da Samsung são autênticos clones dos AirPods, tanto em forma como em função”, disseram em uma resenha em seu site. “O novo relógio Ultra e os fones de ouvido da Samsung são cópias descaradas da Apple”, mencionaram em uma publicação do Business Insider.

Andrew O'Hara, um conhecido editor da Apple Insider, expressou seu repúdio aos lançamentos da Samsung através de sua conta no X, na qual basicamente destruiu os fabricantes sul-coreanos.

"Ver a Samsung simplesmente lançar um monte de clones da Apple é desanimador. É entediante e um grande fracasso em comparação com o que costumava ser a Samsung", disse O'Hara.

A Apple também se copia

Não é nossa intenção ser defensores da Samsung, mas a Apple tem copiado funções dos sistemas operacionais do Android há anos.

Poder mudar o tamanho dos ícones dos aplicativos, reorganizar os apps ou modificar os widgets da sua tela são questões que existem há anos no Android e que a Apple está apenas começando a implementar.

Sim, a Samsung merece críticas pela descarada semelhança, mas é uma prática que vai e vem de todos os fabricantes de dispositivos eletrônicos.