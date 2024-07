Descarbonização global: tecnologia, energias limpas e economia circular limpam o planeta

A descarbonização é um processo progressivo de redução das nossas emissões de carbono para a atmosfera. Essas emissões, principalmente de dióxido de carbono, são consequência da atividade humana e da forma como produzimos nossa energia, bem como da pecuária e agricultura intensivas. Novas tecnologias para geração de energia e economia circular, que busca promover a reutilização, são fundamentais nesse processo.

Para alcançar a neutralidade de carbono, é de vital importância o envolvimento da sociedade, dos governos e das grandes empresas. São necessárias políticas governamentais que promovam uma economia de baixo carbono, bem como iniciativas que incentivem a inovação e o desenvolvimento sustentável.

Planos de descarbonização na América Latina

O Chile iniciou um processo para eliminar a geração de eletricidade a carvão até 2040, numa medida destinada a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 2019. Também visa incentivar grandes empresas a fazer mudanças nessa direção. Recentemente, foi anunciado que a Siderúrgica Huachipato está se juntando a isso com o Centro de Economia Circular, CircularTec, implementando novas medidas em seus processos produtivos. Aplicaram práticas de economia circular usando sucata de bolas para a produção de barras de aço de moagem, respaldadas pela recente certificação CircularTec.

“A reutilização do aço contribui diretamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa, apoiando as metas nacionais e internacionais de sustentabilidade e combate às mudanças climáticas”, explicou Martin Schneider, Gerente de Economia Circular da Companhia CGP Huachipato.

Economia Circular: o novo modo de vida sustentável

Andreé Henríquez, diretor executivo da CircularTec, indicou que isso ajuda a impulsionar a implementação do modelo de economia circular dentro da empresa, ao mesmo tempo em que irradia para a indústria nacional. "Com este acordo, apoiamos a indústria nacional e, especialmente a Huachipato, a avançar na economia circular, mostrar seus sucessos e se transformar em uma empresa reconhecida pelo trabalho que vem liderando em circularidade", concluiu.

A descarbonização do sistema energético argentino é uma parte importante da estratégia delineada pela Argentina em sua adesão ao acordo de Paris e, em termos mais gerais, é um ingrediente indispensável de uma estratégia de desenvolvimento sustentável do país.

Poluição empresarial Foto de Pixabay - 14 de maio 2024

Bernardo Andrews, a partir da liderança da maior empresa de geração de energia renovável da Argentina, reafirma que "a situação climática deve ser abordada imediatamente", mas ao mesmo tempo é "um privilégio participar desta mudança de era com muitas oportunidades e com a evolução da tecnologia para fornecer essas soluções a muitas empresas altamente comprometidas que estão migrando sua matriz energética para renováveis e descarbonizando seus processos".

No entanto, o CEO da Genneia aponta que, embora ainda neste contexto de crise seja possível trabalhar em muitas opções para reduzir a pegada, facilitar o caminho para a eletrificação, criar marcos regulatórios e contar com o compromisso dos geradores no desenvolvimento de infraestrutura, "não se conseguirá muito se não houver um esforço por parte da demanda: a Argentina tem um grande desequilíbrio ao não revelar ao público o custo real da energia e o consumo irresponsável não é um componente menor".

Com o objetivo de direcionar a Colômbia para o desenvolvimento econômico sustentável, o país está avançando na elaboração de uma estratégia climática que visa alcançar a descarbonização até 2050 e reduzir 51% das emissões de gases de efeito estufa até 2030.

Arquivo - Uma refinaria Ecopetrol ECOPETROL - Arquivo

Na Colômbia, a agenda macro do país responde a essa problemática. Em questões como a transição energética e iniciativas em direção ao plástico neutro, as empresas colombianas construíram um status regional que as coloca entre os índices globais de sustentabilidade.

Em primeiro lugar está a galinha dos ovos de ouro da Colômbia: Ecopetrol. A empresa de petróleo se comprometeu publicamente a reduzir suas emissões de metano em 55% até 2030. Além disso, a meta descreve o objetivo de reduzir cerca de 45.000 toneladas de metano, o que equivale a mais de 1.200.000 toneladas de dióxido de carbono.

Para alcançar esse objetivo, são utilizados mecanismos como a quantificação de emissões com câmeras infravermelhas e medidores de fluxo (abordagem bottom-up), e com análise de imagens de satélite e voos com sensores de metano (abordagem top-down).

Tecnologias para a redução de poluentes

E assim como a Ecopetrol na Colômbia ou a Huachipato no Chile estão implementando mudanças em seus processos ou aplicando novas tecnologias para a redução de contaminantes, há mudanças fundamentais que podem ser geradas: transformar as energias dos processos base.

Infelizmente, a transição energética para uma produção de energia mais sustentável não pode ser resolvida com um simples e repentino abandono das fontes fósseis. Pelo contrário, o processo deve prever uma eliminação gradual e ser gerido de forma a garantir a estabilidade, resiliência e eficiência das redes.

Bolsa Iberdrola para fazer mestrado em meio ambiente e sustentabilidade JUCHITAN, OAXACA, 29JULIO2013 - FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

A ferramenta da mudança é a eletrificação, ou seja, a substituição progressiva de tecnologias que utilizam combustíveis fósseis por tecnologias que usam eletricidade proveniente apenas de fontes renováveis em todos os setores, desde a cozinha de nossa casa até o aquecimento, o transporte. Dessa forma, também será reduzida a poluição atmosférica nas cidades. E graças à ajuda da digitalização das redes, a eficiência energética melhorará significativamente.

As opções verdes

O maior desafio a enfrentar é encontrar a forma de gerir as diferenças diárias entre oferta e demanda. De fato, as centrais eólicas e fotovoltaicas geram um desalinhamento entre a produção de energia e seu consumo, que em parte é previsível e em parte depende das condições meteorológicas. A resposta deve seguir duas orientações principais.

Primeiramente, o fortalecimento dos sistemas de armazenamento de energia para diferir o fornecimento de energia conforme a demanda efetiva. Em seguida, em uma fase temporal, a substituição do carvão por outras fontes menos poluentes, mas que também sejam capazes de garantir um fornecimento de energia programável.

A Repsol concluiu a construção nos Estados Unidos do projeto ‘Frye Solar’, a sua maior central fotovoltaica até à data REPSOL

Mesmo na iluminação de áreas de trabalho, podem ser aplicadas soluções solares em menor escala, mas que representam um primeiro passo, que depois contribuem significativamente para a mudança em prol do meio ambiente. Nesse sentido, a Cleanlight foi a primeira empresa na América Latina a desenvolver um inversor e regulador de carga com tecnologia MPPT. Isso ajudará nesse desafio. Além disso, "no último ano, instalamos mais de mil equipamentos móveis, atingindo uma potência fotovoltaica instalada de mais de 3,5 MW com nossas Torres de Iluminação Solar, Torres de Comunicação e Vigilância, e geradores solares, entre outros", afirma Jordan Butler, Especialista em Sustentabilidade e CEO da Cleanlight, uma empresa especializada em soluções fotovoltaicas para empresas. Portanto, também contamos com desenvolvimento tecnológico local nessa empreitada.

E além das soluções solares e eólicas? O gás teria um papel importante.

O gás natural é fundamental para a transição

Atualmente, o gás natural representa uma alternativa promissora e eficaz, sendo um ótimo aliado na transição energética atual. São muitas as vantagens que o gás natural possui em relação ao carvão.

A Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) quantificou isso, destacando uma melhoria na eficiência: de 40% nas centrais tradicionais de carvão para 50% nas de metano, podendo chegar a 60% se forem utilizadas tecnologias de última geração. Em relação às emissões, com a mesma eletricidade gerada, é possível reduzir até metade da quantidade de dióxido de carbono produzida.