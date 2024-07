Como ativar o ‘modo ciano’ no WhatsApp

O 'modo ciano' pode ser ativado no WhatsApp graças a aplicativos de terceiros

Embora o WhatsApp tenha incorporado várias funções diferentes à sua plataforma desde o seu lançamento há mais de uma década, as opções para personalizar a interface do aplicativo ainda são limitadas.

ANÚNCIO

Por exemplo, modificar a cor ou o ícone é inadmissível; no entanto, há maneiras de contornar as limitações do aplicativo da Meta e ativar diferentes estilos, como o chamado ‘modo ciano’.

Se quiser aplicar este último modo no serviço de mensagens instantâneas no seu smartphone, continue lendo para saber como mudar sua aparência tradicional para uma azul ciano, de acordo com o jornal Depor.

Os passos para ativar o ‘modo ciano’ no WhatsApp

O hack para ativar o ‘modo ciano’ só funciona em telefones com o sistema operacional Android e requer a instalação de um aplicativo. A seguir, explicamos o passo a passo a seguir para aplicá-lo:

Passo 1: instale o Nova Launcher

Baixe o aplicativo Nova Launcher da Google Play Store .

da . Entre nela e define o estilo que deseja para a tela .

. Estabeleça como padrão pressionando a barra laranja e selecionando ‘mudar camada de personalização’. Imediatamente, você verá a ‘display’ modificada.

Passo 2: baixe o ícone do WhatsApp em ciano

Procure em seu navegador favorito o ícone do WhatsApp na cor ciano. É recomendável fazer isso digitando a frase ‘ícone do WhatsApp ciano’ no buscador.

Baixe para a sua galeria a imagem que mais gostar, preferencialmente em PNG e sem fundo.

Passo 3: altere o ícone do aplicativo