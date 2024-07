Assim avança a Neuralink, o dispositivo que nos permitirá controlar robôs com a mente

Elon Musk, fundador da Neuralink, afirmou na quinta-feira que, com os avanços da Neuralink, a empresa de implantes cerebrais concederá superpoderes cibernéticos às pessoas e lhes permitirá controlar robôs com a mente.

Esta afirmação foi feita durante uma atualização sobre os próximos passos da empresa, revelando planos para implantar seu dispositivo em um segundo paciente humano em aproximadamente uma semana.

Quais benefícios o Neuralink trará para a área da saúde?

Segundo Musk, em um futuro muito próximo, graças ao dispositivo de interface cérebro-computador da Neuralink, as pessoas que tenham sofrido amputações serão capazes de mover membros protéticos com o cérebro, inclusive mais rapidamente do que antes da perda do membro amputado.

Entre os planos da Neuralink também estão o tratamento da epilepsia e a cura da paralisia, um desafio que Musk considera "difícil, mas solucionável".

Neuralink permitirá controlar robôs com a mente?

Elon Musk também afirmou que os usuários poderão controlar o robô humanoide da Tesla, Optimus, com seus pensamentos. Este dispositivo poderá estar disponível até o final do próximo ano.

Como será o novo chip da Neuralink?

Numa atualização transmitida em vídeo, Musk e executivos da Neuralink revelaram recentemente seus planos para implantar o chip cerebral experimental em um segundo paciente humano.

O primeiro paciente experimentou problemas de hardware, já que o dispositivo se soltou parcialmente do cérebro semanas após a cirurgia. Para evitar isso, a Neuralink está tomando medidas como esculpir o crânio para melhorar o ajuste do dispositivo, inserir os fios mais profundamente no cérebro e eliminar bolsas de ar após a cirurgia.

Musk mencionou que o novo chip cerebral da Neuralink pode ser mais eficiente e poderoso do que seu modelo atual, dobrando a quantidade de fios inseridos no cérebro de 64 para 128, cada um com metade dos eletrodos, o que poderia aumentar a eficiência se forem bem colocados no cérebro.

Quando estará disponível o novo chip da Neuralink?

Mesmo para aplicações de curto prazo, como tratar ou curar a paralisia, devolver a visão aos cegos ou tratar outras condições neurológicas como a epilepsia, a tecnologia da Neuralink ainda é experimental e só foi aprovada para ensaios clínicos monitorados de perto.

Mesmo que tudo corra conforme o planejado, o uso comercial como dispositivo médico ainda está a alguns anos de distância.