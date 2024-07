A NASA é sexista? a verdadeira razão pela qual há mais homens do que mulheres astronautas

Ser astronauta da NASA não é fácil e se você é mulher, é muito pior. A cada missão espacial tripulada, que embarca em uma viagem para a Estação Espacial Internacional (ISS), vemos como a presença masculina é muito mais numerosa do que a feminina. Por que isso ocorre?

ANÚNCIO

A NASA é sexista? De jeito nenhum. De acordo com uma resenha da revista Muy Interesante, a realidade sobre esse fenômeno é que geneticamente as mulheres têm um limiar de exposição à radiação muito inferior ao dos homens. Portanto, para a agência espacial americana, é uma questão de saúde.

A exposição à radiação solar, quer na Terra ou no espaço, está relacionada ao desenvolvimento de doenças como o câncer. Dessa forma, as mulheres correm um maior risco ao estarem expostas no espaço.

Da mesma forma, a NASA desenvolveu cuidados especiais para as mulheres, com o objetivo de que possam viajar para o espaço na mesma medida que os homens.

Um exemplo disso é a missão Artemis que viajará para a Lua. Foram selecionados 18 astronautas, sendo 9 mulheres e 9 homens.

Candidatos para ir a Lua em Artemis Randy Bresnik, Victor Glover, Jeremy Hansen, Christina Koch, Anne McClain, Jessica Meir, Stephanie Wilson e Reid Wiseman. Fotos da NASA, compilação da CNN

Requisitos para ser astronauta

Não é qualquer pessoa que pode ser astronauta. A NASA, por exemplo, exige uma rigorosa lista de requisitos. Com base nesses pontos, o salário de um astronauta é determinado de acordo com uma escala governamental.

O principal requisito solicitado pela agência espacial dos Estados Unidos é que o candidato a astronauta deve ser cidadão desse país.

ANÚNCIO

Por outro lado, é necessário ter um diploma universitário em ciências, engenharia ou matemática, além de três anos de experiência profissional ou 1.000 horas como piloto de avião a jato.

Depois de cumprir os requisitos, o candidato deve passar por um processo de seleção exaustivo que é cerca de 74 vezes mais difícil do que entrar na Universidade de Harvard.

A NASA seleciona uma nova turma de astronautas a cada dois anos, e de acordo com os registros de 2019, apenas 11 candidatos de 18 mil alcançaram seu objetivo.