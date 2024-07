Como funcionam os Mouse Jigglers? Um acessório econômico que simula o home office

Os “Mouse Jigglers” são pequenos dispositivos econômicos que podem ajudá-lo a simular que está trabalhando, desde que esteja desempenhando funções em casa. Eles são acessíveis e fáceis de usar, mas podem ser prejudiciais para sua produtividade no trabalho, pois se forem descobertos, é provável que você seja demitido sem direito a defesa.

A pandemia de covid-19 popularizou uma prática que até então era pouco comum: o home office ou trabalho remoto. Muitas empresas perceberam que grande parte de seus funcionários poderiam realizar suas tarefas de casa, sem precisar ir ao escritório. O confinamento já foi completamente superado há mais de dois anos e muitas empresas mantêm estruturas mistas.

Empresas administrativas, de tecnologia, serviços contábeis e até médicos, cumprem cotas mistas entre trabalhar em casa alguns dias e cumprir tarefas no escritório ou consultórios em outros casos.

Estando em casa, as distrações se multiplicam. Você está a poucos metros da sua cozinha, do seu sofá, da televisão, do seu console e até da sua bela cama da qual se despede todas as manhãs. Mas o dever chama, pois há anos as empresas têm sessões digitais em que, quando não há atividade, é mostrado se o trabalhador está longe da mesa de trabalho.

Mouse Jigglers

Se você se afastar por mais de cinco minutos, sem digitar ou mexer o mouse, a tela se apaga e a sua sessão ativa o modo “away”. Isso é útil quando vai preparar um café, um chá ou um lanche da tarde. Mas se está tentando vencer os griocks de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, claramente o seu chefe vai perguntar onde estava.

Aqui treinam os Mouse Jigglers

É aqui que os Mouse Jigglers ganham destaque. Eles custam cerca de 25 a 30 dólares, você os conecta à porta USB do seu computador e os coloca embaixo do mouse. Eles são responsáveis por fazer movimentos de acordo com a configuração que você definir nas configurações (pode ser a cada cinco segundos ou uma vez por minuto).

Realmente são uma ótima solução para nunca estar "away from the desk". O problema é o abuso. Em algum momento é preciso trabalhar e cumprir os objetivos diários ou semanais exigidos por cada cargo.

Há alguns dias, foi revelado que a famosa cadeia de bancos americana, Wells Fargo, demitiu cerca de 12 funcionários que estavam simulando o home office. Eles foram pegos graças a um sistema de monitoramento implementado pela instituição financeira para os trabalhadores que têm modalidades mistas de trabalho.

O sistema de monitoramento foi implementado após notar que algumas metas não estavam sendo cumpridas em alguns de seus setores financeiros. “O Wells Fargo mantém seus funcionários nos mais altos padrões e não tolera comportamentos antiéticos”, disse um representante do banco à Bloomberg, conforme relatado pelo El Debate.