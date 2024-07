CBLOL 2024: mais uma equipe crava sua classificação para a próxima fase da competição.

Estamos chegando no fim da fase de pontos do CBLOL e a tabela com os classificados para a próxima etapa já está sendo definida. Com as partidas deste final de semana, outra equipe alcançou os 10 pontos que matematicamente garantem a classificação para a próxima etapa. Em jogos pegados, também tivemos grandes surpresas e equipes ficando em situação complicada na tabela.

ANÚNCIO

Logo na primeira partida do dia, tivemos o confronto entre paiN Gaming e RED Canids Kalunga. Enquanto a paiN respira aliviada na primeira colocação da tabela, a RED ainda briga por uma vaga na próxima etapa, jogando cada jogo como se fosse o último.

E logo no começo da partida vimos que a equipe da Matilha não está para brincadeira. Com uma jogada dentro da selva da paiN, a RED inaugurou o placar de eliminações ao encontrar o toplaner Wizer sozinho. A partir daí, a equipe de Aegis e companhia conseguiu administrar bem o jogo e conquistar vantagens que deixaram a paiN sem resposta para algumas jogadas.

Apesar da equipe dos Tradicionais conseguir voltar em alguns momentos do jogo, bastou uma luta no covil do dragão para cravar o destino da partida a favor da RED, que rumou para o nexus adversário e conquistou uma vitória importante para manter o sonho da classificação vivo.

A LOUD também está classificada!

No segundo game, a LOUD encarou a Kabum em um jogo que acabou confirmando a classificação da atual tetracampeã do CBLOL para a fase de playoffs. Depois de um começo sofrido em que os Ninjas dominaram completamente a partida, a Verduxa conseguiu voltar no jogo e conquistou a vitória que garantiu matematicamente sua classificação.

Já no terceiro jogo, a Liberty acabou dando um pouco de dificuldade para o Fluxo, que levou tempo para conseguir fazer as jogadas funcionarem dentro do jogo. Apesar da dificuldade no início, o Fluxo conseguiu vencer a partida e segue na disputa por uma vaga.

INTZ se complica na tabela

E quem não está tendo vida fácil na competição é a INTZ, que depois de um bom começo de split viu tudo desandar em uma sequência de derrotas. Agora, em situação complicada na tabela, a Magnética encarou a equipe da FURIA, que tenta a todo custo se classificar para a próxima etapa da competição.

ANÚNCIO

Em um dos jogos mais pegados do dia, vimos que a FURIA parece estar alinhada e determinada a não deixar a vaga escapar, pois depois de uma série de disputas eles conseguiram tomar a frente da partida e fechar o jogo, embolando ainda mais a tabela de classificação.

Finalizando o sábado, foi a vez da LOS, que já está eliminada da competição, encarar a Vivo Keyd Stars, que em caso de vitória divide a liderança com a paiN Gaming. Apesar da LOS mostrar outra postura dentro do game, vencer a VKS era uma tarefa complicada. Com uma excelente atuação de sua bot lane, composta por Smiley e Prodelta, a Keyd conseguiu dominar o jogo e conquistar mais uma vitória, dividindo a liderança da competição com a paiN.

Os jogos do CBLOL retornam amanhã, dia 21 de junho.