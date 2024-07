Arqueólogos encontram mais conexões entre o Antigo e o Novo Testamento

Lembram-se dos fragmentos da caixa de marfim de Irschen? Na altura, falamos sobre eles aqui na FayerWayer, verificando a sua existência depois de duvidar da origem das fontes iniciais do relatório. Mas é tudo real e trata-se de uma descoberta arqueológica recente na Áustria que reavivou o interesse pelas histórias bíblicas, ao mesmo tempo que gerou um intenso debate na comunidade científica sobre a veracidade das peças encontradas e o valor de sua relevância científica real ao intercalar elementos bíblicos em suas figuras.

Numa igreja paleocristã localizada em Irschen, no sul do país, uma equipe de arqueólogos da Universidade de Innsbruck, liderada por Gerald Grabherr, desenterrou uma relíquia de marfim que remonta a aproximadamente 1.500 anos e que, segundo especialistas, poderia estar ligada a Moisés e aos Dez Mandamentos.

A peça de marfim, de forma circular e com intrincadas talhas que contam cenas bíblicas, foi encontrada dentro de uma caixa de mármore branco em uma depressão semelhante a um poço onde ficava um antigo altar. Apesar de sua fragmentação, a relíquia conserva detalhes suficientes para identificar figuras barbadas com túnicas longas, que poderiam representar personagens do Antigo e do Novo Testamento.

Na verdade, entre as cenas mais marcantes estão Moisés recebendo as tábuas da lei e a ressurreição de Jesus, e esses são os detalhes que têm alimentado o debate em torno deste objeto.

A caixa de marfim de Irschen é quase como um objeto de um filme de Indiana Jones

A antiguidade e a raridade deste objeto surpreenderam a comunidade científica, como foi relatado pelo Daily Mail. Segundo Grabherr, "sabemos que isso só acontece uma vez na vida de um arqueólogo como cientista". A nível mundial, apenas cerca de quarenta objetos semelhantes foram encontrados, o que torna esta descoberta um evento excepcional.

A notícia da descoberta se espalhou rapidamente através de meios como o Fox News, causando grande agitação na opinião pública. No entanto, a veracidade da informação foi questionada por alguns devido à natureza sensacionalista de alguns desses meios. No entanto, o comunicado oficial publicado no site da Universidade de Innsbruck confirmou a autenticidade da descoberta e apoiou as afirmações dos arqueólogos.

Relíquia Moisés Imagen: University of Innsbruck

A relíquia encontrada na Áustria representa um tesouro inestimável para o estudo do cristianismo primitivo. Sua elaboração é estimada ter ocorrido menos de um século após o imperador Constantino legalizar o cristianismo, o que a coloca em um período de profunda transformação religiosa.

Na verdade, os especialistas acreditam que a caixa foi elaborada em um importante centro urbano, como Alexandria ou Ravena, devido à complexidade de suas entalhes e à falta de materiais necessários na região, e quanto mais é analisada, mais conexões entre o Antigo e o Novo Testamento são encontradas.

Assim era a religião no início do cristianismo

Esta rodada de descobertas não apenas lança nova luz sobre as práticas religiosas dos primeiros cristãos, mas também levanta questões sobre a disseminação do cristianismo na Europa. A presença de uma relíquia de tamanha importância em uma pequena cidade austríaca sugere que a fé cristã se espalhou rapidamente pelo continente e que até mesmo as comunidades mais remotas estavam em contato com os centros de poder religioso.

De certa forma, poderíamos dizer que a descoberta da relíquia na Áustria é um evento de grande relevância para a história e a arqueologia, apesar de seus detratores.

Este objeto conecta o passado bíblico com o presente e convida-nos a refletir sobre a disseminação das crenças religiosas numa época em que não existia internet nem meios de comunicação de massa.