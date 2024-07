O TikTok será proibido nos EUA? Segundo Trump, restará apenas o Meta, “a inimiga do povo”

Se a ByteDance não concluir a venda para uma empresa americana antes de 2025, poderá ser proibida no país e desaparecer das lojas de aplicativos do Android e da Apple

“Estou a favor do TikTok porque é necessário ter concorrência. Se não tiver o TikTok, só restam o Facebook e o Instagram”, disse Trump numa recente entrevista à Bloomberg BusinessWeek. Anteriormente, Trump tinha classificado o TikTok — uma aplicação utilizada por 170 milhões de americanos — como uma ameaça, mas no mês passado juntou-se à plataforma.

Trump, que criticou o Facebook e o Instagram, propriedade da Meta, por tê-lo suspenso por 2 anos após o letal ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, disse em uma entrevista em junho que nunca apoiaria uma proibição do TikTok e começou a atacar a Meta: nos últimos meses, chegou até a dizer que seus aplicativos são "inimigos do povo".

O que diz o TikTok sobre isso?

O TikTok se recusou a comentar sobre o assunto. Durante seu mandato, Trump tentou proibir o TikTok e o WeChat (ambos aplicativos de origem chinesa) em 2020, mas a medida foi bloqueada pelos tribunais. Posteriormente, em junho de 2021, o presidente Joe Biden revogou uma série de ordens executivas da era Trump que buscavam proibir ambas as plataformas.

Vale ressaltar que Trump possui uma participação majoritária na empresa de mídia social Trump Media and Technology Group, que opera a rede social Truth Social. A Trump Media tem uma capitalização de mercado de US$ 7.000 milhões, apesar de ter receitas trimestrais de cerca de US$ 770.000, comparáveis a duas lojas da Starbucks nos Estados Unidos.

Quais são os desafios legais que o ByteDance enfrenta nos Estados Unidos?

Em setembro, um tribunal de apelações dos Estados Unidos realizará argumentos orais sobre os desafios legais a uma nova lei que exige que a ByteDance, sediada na China, desinvista os ativos americanos do TikTok antes de 19 de janeiro de 2015 ou enfrentar uma proibição.

A audiência perante o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia colocará o destino do TikTok no centro das últimas semanas da eleição presidencial de 2024.

O que a lei diz que busca proibir o TikTok nos Estados Unidos?

Assinada por Joe Biden em 24 de abril, a lei concede à ByteDance tempo até janeiro para vender o TikTok ou enfrentar uma proibição. A Casa Branca foi clara: diz que quer ver o controle chinês encerrado por motivos de segurança nacional, mas não uma proibição do TikTok, uma vez que, ironicamente, a campanha de Biden se uniu ao TikTok em fevereiro.

Impulsionada por preocupações entre os legisladores americanos de que a China poderia acessar ou espionar dados de americanos com o aplicativo, a medida foi aprovada esmagadoramente no Congresso em abril, apenas algumas semanas após ser introduzida.