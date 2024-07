O que implica um derrame cerebral?

(BSIP/Universal Images Group via Getty)

(Photo by: BSIP/Universal Images Group via Getty Images)

Na manhã desta terça-feira, 16 de julho, o jornalista e editorialista Mario Canessa falou sobre o estado de saúde do goleiro Justin Cornejo. O goleiro do Barcelona SC sofreu uma queda na segunda-feira, no entanto, seu estado de saúde é crítico e reservado.

ANÚNCIO

Canessa, em declarações para a Radio Diblu, comentou que Cornejo está mantendo sinais vitais, mas não está consciente. Foi informado que o membro do 'Ídolo del Ecuador' sofreu um derrame cerebral devido a um coágulo.

"Parece que não foi o golpe na cabeça, como foi divulgado ontem", relatou.

"Estou falando de um profissional que me transmite essa informação. O jogador tem sinais vitais, mas está em estado de coma, podemos dizer que é lamentável por ser um jogador muito jovem."

"Tenho uma fonte confiável que me informou sobre isso. Ele está conectado e tem uma situação complicada. Esperamos que Deus ajude este jovem e que ele consiga superar esses problemas", concluiu.

O que é um acidente vascular cerebral?

Um acidente vascular cerebral é designado como qualquer anormalidade no cérebro resultante de um processo patológico dos vasos sanguíneos. Ou seja, obstrução por trombos ou êmbolos, ruptura do vaso e lesão ou distúrbio da permeabilidade da parede vascular.

Se o cérebro não recebe sangue suficiente para fornecer o oxigênio e os nutrientes de que precisa, as células cerebrais serão danificadas ou morrerão, resultando em um AVC isquêmico ou Infarto Cerebral Isquêmico.

ANÚNCIO

Uma das causas deste incidente médico é quando um coágulo sanguíneo obstrui uma artéria no cérebro (AVC isquêmico). Os sintomas do acidente vascular cerebral geralmente surgem repentinamente, em questão de segundos ou minutos.

Num quadro crítico, o médico pode recomendar a realização de uma cirurgia. Isso dependerá do tipo de acidente que a pessoa sofreu, não sendo recomendado para todos.