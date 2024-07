O Instagram quer te dar uma overdose de Reels e permite até 20 músicas por vídeo: o TikTok treme

Goste ou não, existe uma guerra frontal e turbulenta no mundo das redes sociais para ver quem fica com esses 7 segundos de atenção que dedicamos a cada peça de conteúdo na tela de nossos smartphones. Neste campo, o maior duelo que estamos presenciando atualmente é entre o TikTok e o Instagram.

A plataforma chinesa, especializada em vídeos ultra curtos, tem gradualmente mudado sua estratégia para se concentrar em conteúdo de maior duração, enquanto a plataforma do Meta tem abandonado progressivamente seu foco em fotografia para imitar os asiáticos com os Instagram Reels.

Instagram Reels Parece que o Instagram quer vencer a corrida contra o TikTok e agora permitirá que até 20 músicas sejam integradas à edição Reels

Tudo em meio a um cenário complexo onde o TikTok estaria perdendo terreno, já que um estudo da Morgan Stanley revelou que 37% dos usuários do Instagram usam Reels diariamente e 78% interage com eles mensalmente.

Ao mesmo tempo em que o aplicativo chinês de forma discreta mas constante está apresentando esse fenômeno, no qual seus usuários estão cada vez menos interessados no aplicativo e passam menos tempo nele. Agora, como uma espécie de golpe final, o Meta implementa uma mudança importante.

Instagram Reels agora permite até 20 faixas de áudio por vídeo e o TikTok deveria se preocupar

Num novo movimento que promete transformar a forma como criamos conteúdo no Instagram, a plataforma introduziu através de sua conta oficial para criadores, uma função que permite adicionar até 20 músicas ou faixas de áudio a um único Reel. Esta atualização, descoberta pelo consultor de redes sociais Matt Navarra, concede aos criadores uma liberdade criativa sem precedentes na rede social.

Anteriormente, os utilizadores estavam limitados a uma única faixa de áudio por cada vídeo produzido para o Instagram Reels. No entanto, esta nova ferramenta permite sincronizar múltiplos áudios com diferentes elementos do vídeo, como texto, stickers e clips. Isso abre um leque de possibilidades criativas, desde misturas de músicas até efeitos sonoros personalizados.

Poderíamos dizer que com essa atualização, o Instagram se coloca na vanguarda da inovação em redes sociais, superando até mesmo o TikTok em certo aspecto, pois eles ainda não oferecem uma função semelhante. Portanto, a capacidade de incorporar várias faixas de áudio em um único vídeo sem a necessidade de recorrer a ferramentas externas representa um grande avanço para os criadores de conteúdo.

Como funciona o Instagram Reels com suas 20 músicas por vídeo

Para aproveitar essa função, conforme mostrado na publicação oficial acima, basta clicar no novo botão "adicionar à mistura" localizado no editor de vídeo do Instagram. A partir daí, você poderá selecionar as faixas desejadas, ajustar os segmentos de cada música e posicioná-los conforme desejado na linha do tempo.

Uma vez que o vídeo for publicado no Reels, outros usuários poderão visualizar todas as faixas utilizadas e, se desejarem, usar a mesma mistura de áudio em seus próprios vídeos. Essa característica poderia gerar muitas novas dinâmicas na comunidade, onde seria incentivada a colaboração cruzada entre todos e até a criação de tendências.

Os benefícios são muitos e óbvios, haveria mais espaço para a criatividade, maior interação, novos formatos nas produções e até poderíamos imaginar que se abre uma nova era de remixes, mashups e covers musicais.

Com todos essas mudanças, podemos considerar que o Instagram finalmente tem uma arma para começar a derrubar completamente o TikTok. Mas os usuários terão a última palavra.